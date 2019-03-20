ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

الانضمام لـ داعش.. المتهمون تولوا القيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد.. وينكرون التهم الموجهة اليهم.. والمحكمة تؤجل القضية لـ 13 أبريل

الأربعاء 20/مارس/2019 - 09:01 م
لاعب اسوان
لاعب اسوان
أحمد مهدي
-بعض المتهمين امدوا الجماعة الإرهابية بالأموال 
-المتهمون تلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية
-المتهمون الخامس والسادس و السابع عشر اتفقوا على قتل بعص الاشخاص

أجلت الدائرة 30 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، جلسات محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بتهمة الانضمام لداعش، لجلسة 13 أبريل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وبعد تلاوة أمر إحالة المتهمين أنكروا ما نسب إليهم من اتهامات.

وتلا ممثل النيابة امر احالة المتهمين قائلا انهم من الأول حتى السابع، تولوا قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

وجاء فى التحقيقات: المتهمون الأول والثالث والثامن والتاسع ومن الثالث عشر حتى السادس عشر والثامن والعشرين ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين والثالث والأربعين والأخير ارتكبوا جرائم من جرائم تمويل الإرهاب، بـأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الاول والثالث والأربعون والاخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحا ناريا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقا لأغراض الجماعة، ووفر المتهم السابع والثلاثون " طائرة بدون طيار" مزودة بالة تصوير نقلها إلى داخل البلاد وتلقها المتهم الخامس والثلاثون وحازها بمسكنه ثم نقلها، والمتهم التاسع والثلاثون إلى المتهم السادس والثلاثين فحازها بمسكنه، ثم نقلها إلى المتهم الثالث فأمد بها الجماعة الإرهابية، وجمع المتهمون من الثالث عشر حتى السادس عشر، والثامن والعشرون، والخامس والثلاثون، والسادس والثلاثون، والثامن والثلاثون، معلومات أمدوا بها الجماعة لارتكاب أعمال إرهابية، ووفر المتهم الاول مواد تستخدم فى تصنيع المفرقعات أمد بها الجماعة، بينما وفر المتهم الخامس والثلاثون ملاذا أمنا للمتهم السابع والثلاثين على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمون انضموا إلى جماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها، بأن انضموا جميعا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، وتلقى المتهمان التاسع والعشرون، والثلاثون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية، لدى معسكراتها بشمال سيناء.

وكشفت التحقيقات : اتفقوا على ارتكاب جرائم إرهابية بان اتفق المتهمون الأول والثالث عشر والرابع عشر على قتل أمين الشرطة " محمد سامى غازى" واتفق المتهمان الثالث والتاسع والثلاثون على قتل أفراد الشرطة بتمركز أمنى أعلى الطريق الدائرى بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واتفق المتهمون الخامس عشر حتى السابع عشر على قتل أمين الشرطة السابق " إبراهيم قطب أبو حامد" ، والإعلامى " إسلام البحيرى"، و أحمد حركان، وسرقة أموال شركة الكهرباء المعهود بها إلى محصل بقرية كحك بحرى بمحافظة الفيوم، وذلك تنفيذا لأغراض الجماعة الإرهابية.

ترشيحاتنا

الزمالك يروض ذئاب الجبل بهدف في الشوط الأول .. فيديو

توفيق: صناعة الغزل والنسيج تستعيد عرشها الذهبى بعد 30 شهرا.. فيديو

بعد مجزرة المسجدين.. رفع الأذان على تليفزيون وراديو نيوزيلندا

تفوق كاسح.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الفرق المغربية في بطولات أفريقيا

شاهد.. ناسا ترصد جثة بشرية على المريخ

مفاجأة.. مغربي يتفوق على ميسي وأجويرو ويتصدر هدافي العالم في 2019

البابا تواضروس ممازحا زوج تبرع بكليته لزوجته: أول مرة أشوف الحكاية دي

مواجهات دور الثمانية في دوري أبطال افريقيا .. فيديو

المقاولون يباغت الزمالك بهدف التعادل .. فيديو

رئيس الرقابة المالية يكشف لـ صدى البلد تفاصيل فرص التوظيف الجديدة بالهيئة

رئيس جامعة القاهرة يرفض عودة مجلس الشيوخ بالتعديلات الدستورية

أبو العينين: دساتير العالم ليست أبدية.. ومصر كانت على شفا حرب في 2011

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

محافظ القاهرة يقبل رأس الأم المثالية من ذوي القدرات الخاصة..شاهد

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

فيديو

سفارة الإمارات بالقاهرة تحتفل باليوم العالمي للسعادة.. فيديو
تامر أمين عن الموافقة على فصل الموظف متعاطي المخدرات: خلي البلد تنضف.. فيديو
أحمد علي يدرك التعادل للمقاولون أمام الزمالك من ركلة جزاء.. فيديو
طارق حامد يضيف ثاني أهداف الزمالك أمام المقاولون .. فيديو
المقاولون يباغت الزمالك بهدف التعادل .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟