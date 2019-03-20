إصابة 10 عمال بحالة تسمم استنشقوا مبيدا حشريا بأحد مزارع النوبارية

أصيب 10 عمال زراعيين بحالة تسمم أثر استنشاق رش مبيد حشري بأحد المزارع بالنوبارية وتم نقل المصابين للمستشفى العام وجاري إسعافهم.



وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، بلاغا من مستشفى النوبارية العام يفيد باستقبال 10 مصابين من عمال المزارع بتسمم أثر استنشاق رش مبيدات بأحد المزارع.



وجاري التعامل معهم والحالات مستقرة حتى الآن وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة.