مروة مرعى تطرح أغنية أغلى الكلام بمناسبة عيد الأم

طرحت شركة "بلاك أند وايت" لمالكها المنتج ياسر سليم، أغنية المطربة مروة مرعى الجديدة بعنوان "أغلى الكلام" احتفالا بعيد الأم على قناة الشركة بموقع يوتيوب، الأغنية من كلمات مروة مرعي ومحمد مدحت، وتوزيع محمد مدحت.



وشاركت مروة مرعى ضمن فعاليات افتتاح مهرجان الاسكندرية السينمائى فى دورته الرابعة والثلاثين بأغنية "هتوحشنا" لإحياء الذكرى العاشرة لوفاة الراحل يوسف شاهين من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع محمد مدحت وألحان كريم عرفه.



