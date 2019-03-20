السفراء الأفارقة في زيارتهم للجامعة البريطانية: مصر قادمة والسيسي يضع أفريقيا ضمن أولوياته

أشاد رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، بالجهد العظيم الذي تبذله مصر قيادةً وحكومة، صناعًا ومستثمرين حتى تعود أرض الكنانة إلى أحضان قارتها السمراء .



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها تجمع من السفراء الأفارقة للجامعة اليوم، بهدف المزيد من التواصل مع القارة السمراء، وفي أعقاب نجاح ملتقى الشباب العربي الأفريقي في أسوان، عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019.



وأكد رئيس مجلس الأمناء أن أفريقيا هي أرض الفرص الواعدة، وبيننا وبينها تاريخ مشترك، آلام مشتركة، وكذلك آمال مشتركة، ومصر أفريقيا، والرئيس السيسي يؤكد دائمًا، في أحاديثه ولقاءاته على الأهمية التاريخية والاستراتيجية لعلاقات مصر الأفريقية واعتزازها بانتمائها الأفريقي، مؤكدًا كذلك أن مصر عازمة على استعادة مكانتها والإسهام الفاعل مع دول القارة في مواجهة التحديات المتربصة بنا، لاسيما الإرهاب، والجريمة المنظمة، والبطالة، والأوبئة، وتدهور البيئة.



وأضاف أن انتخاب مصر، لتترأس دورة الاتحاد الأفريقى في 2019، جاء تقديرًا لدورها الريادى في القارة الإفريقية ، دعمًا لأجندة أفريقيا 2063، وتعزيزًا للتعاون بين الدول الأفريقية، وللعمل بشكل جماعي، لوضع الحلول الملائمة، وتحقيق الأهداف الرئيسية للأجندة وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وخلق فرص عمل.



بدورهم، أشاد السفراء الأفارقة بالروح الطيبة والنيات الصادقة التي تحملها أجندات العلاقات المصرية مع أفريقيا، مؤكدين أنه الميقات الذهبي للشراكة الحقيقية، وتبادل المنافع بين بلاد القارة.



وقال السفير عبد الحميد بوزاهر رئيس بعثة الوفد الدائم للاتحاد الأفريقى لدى جامعة الدول العربية إن مصر دولة كبيرة بلد نموذجي لرئاسة الاتحاد الأفريقي، ولديها سياسة وتوجه يقوده الرئيس السيسي لتحقق التنمية الشاملة والتكامل بين دول القارة.



كما أوضح محمدو لبرنج سفير الكاميرون في مصر، أن مصر لديها رؤية لتعزيز علاقاتها بالقارة بشكل حقيقي، خاصة وأن الرئيس السيسي منذ وصوله للحكم وهو يضع أفريقيا علي قمة أولوياته.



شهد فعاليات الملتقى، رئيس الجامعة البريطانية الدكتور أحمد حمد وعمداء الكليات والسفير علي الحفني مدير مركز مصر أفريقيا بالجامعة.