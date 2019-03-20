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برلمان

عبد المحسن سلامة: يجب عودة مجلس الشيوخ وتحديد اختصاصات تشريعية له

الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:27 م
عبدالمحسن سلامة رئيس
عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام
فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
أعرب عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، خلال جلسة الحوار المجتمعى، حول التعديلات الدستورية، المنعقدة حاليا بمجلس النواب ،عن تأييده لما تم طرحه حول نسبة المرأة ، مؤكدا أنها جزء عزيز من الوطن، ودعا إلى المساواة وفقا للقانون.

وبشأن المادة 160 قال سلامة : أتفق مع إلغاء الحظر لترشح رئيس الجمهورية المؤقت في حالة الفراغ.

وأكد رئيس مجلس إدارة الأهرام، رفضه لما جاء في المادة 243 الخاصة بتمثيل الفلاحين والعمال، وقال : أنا ضد هذا النص تماما"، مشيرا إلى أن بها قدر كبير من التحايل، وفيما يخص المادة 244 الخاصة بالشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة، دعا إلى أن يكون ذلك محددا بفترة مؤقتة، ولابد أن نرسخ فكرة الكفاءة أيا كان جنسهم أو دينهم لتأهيل المجتمع لقبول مثل هذه الأشياء.

واتفق مع الآراء المطالبة بضرورة تفعيل مجلس الشيوخ وتحديد اختصاصات تشريعية له، والسلطة التشريعية تصبح مكونة من غرفتين، ويكون هناك آلية للفصل وسيكون ذلك مكسبا كبيرا لمصر خلال الفترة المقبلة.

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