تطوير المناطق العشوائية: 295 مليون جنيه تكلفة مشروع النورس الجديدة.. فيديو

قال المهندس جابر رحيمة، رئيسة وحدة تطوير المناطق العشوائية ببورسعيد، إن المحافظة كان بها 6 مناطق عشوائية، 3 داخل المحافظة وهى الأبوطى وزرزارة، وعزبة أبو عوف، مؤكدًا أنه تم العمل على تطوير المناطق العشوائية فى أسرع وقت ممكن.



وأضاف رحيمة، فى لقاء خاص بفضائية " اكسترا نيوز"، أن تطوير المناطق العشوائية فى بورسعيد تكلف مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء مجتمع عمرانى متناسب.



وأوضح أن الوحدة فى مدينة النورس الجديدة بمحافظة بورسعيد تحتوى على 3 غرف، متابعًا أن تكلفة إنشاء مشروع مدينة النورس الجديدة 295 مليون جنيه.

