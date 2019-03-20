ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تطوير المناطق العشوائية: 295 مليون جنيه تكلفة مشروع النورس الجديدة.. فيديو

الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:26 م
صدى البلد
آيات احمد
قال المهندس جابر رحيمة، رئيسة وحدة تطوير المناطق العشوائية ببورسعيد، إن المحافظة كان بها 6 مناطق عشوائية، 3 داخل المحافظة وهى الأبوطى وزرزارة، وعزبة أبو عوف، مؤكدًا أنه تم العمل على تطوير المناطق العشوائية فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف رحيمة، فى لقاء خاص بفضائية " اكسترا نيوز"، أن تطوير المناطق العشوائية فى بورسعيد تكلف مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء مجتمع عمرانى متناسب.

وأوضح أن الوحدة فى مدينة النورس الجديدة بمحافظة بورسعيد تحتوى على 3 غرف، متابعًا أن تكلفة إنشاء مشروع مدينة النورس الجديدة 295 مليون جنيه.

ترشيحاتنا

موعد قرعة دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية والقنوات الناقلة

فيديوجراف| إحنا اتغيرنا خالص يا لينا.. لص يتصرف بـ شهامة مع ضحيته

البنك الدولي يعلن فوز مشروع الطاقة الشمسية بأسوان على مستوى العالم

الكاف: الصراع بين منتخبي مصر وتونس مستمر

الفيفا معلقا على صورة لـ محمد صلاح: اليوم العالمي للسعادة

يورجن كلوب يوجه نصيحة لـ محمد صلاح للعودة للتهديف

حوريا الغيني منافس الأهلي المحتمل يقيل مدربه ويعلن خليفته

وزيرة الصحة: تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ71 ألف مواطن من خلال 61 قافلة طبية

فتحي سرور: مدة الرئاسة 4 سنوات لا تكفي رئيس الجمهورية لتنفيذ خطته

لو هتشارك في معرض القاهرة الدولي.. تعرف على منتجات الإنتاج الحربي هناك.. صور

أول رد من إيران على تقارير اختراق هواتف القادة الإسرائيليين

فيديوجراف| سر إقالة ميدو من الوحدة السعودي واختراق حسابه على تويتر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات السياحية من أوكرانيا.. صور

وزير الزراعة يدعو المواطنين لقضاء عيدي الربيع والأم في حديقة الأورمان.. صور

رامي مالك يصور مشاهد الجزء الأخير من مسلسل Mr Robot وسط الثلوج.. صور

لو هتشارك في معرض القاهرة الدولي.. تعرف على منتجات الإنتاج الحربي هناك.. صور

فيديو

الأم الحديدية: أهلي كانوا من أشد المعارضين لكل رياضة مارستها.. فيديو
تطوير المناطق العشوائية: 295 مليون جنيه تكلفة مشروع النورس الجديدة.. فيديو
فى يوم السعادة العالمي..أبو ضحكة جنان: استحملت مرمطة كتير ونمت فى السيدة..نوستالجيا
نادية العراقي: الأدوار التي عرضت عليا كانت ميتة وأنا حييتها.. فيديو
ردود أفعال الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور عقب توزيع التابلت.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟