سباق الانتخابات الإسرائيلية يحتدم.. جانتس يرفض المشاركة فى حكومة يرأسها نتنياهو أو التعاون مع الأحزاب العربية أو اليمينية.. واستطلاع للرأي يكشف فوز نتنياهو

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لا جلوس مع الأحزاب اليمينية ولا تعاون مع الأحزاب العربية

منافس نتنياهو يتحدث عن التعاون مع الأحزاب بعد فوزه والليكود يرد

استطلاع رأي يكشف تصدر حزب نتنياهو وتراجع حزب جانتس



نشرت الصحف الإسرائيلية اليوم الأربعاء العديد من الموضوعات الهامة وتصدر ذلك تصريحات بيني جانتس بعدم الجلوس مع الأحزاب اليمينية ولا حتى تعاون مع الأحزاب العربية ورفضه المشاركة فى حكومة يرأسها نتنياهو ما دفع الليكود للرد علاوة على كشف استطلاع رآي عن تصدر حزب نتنياهو وتراجع حزب جانتس.



جانتس يتحدث عن التعاون مع الأحزاب بعد فوزه



تطرق زعيم حزب "مانعة إسرائيل" وتحالف "أزرق أبيض" بيني جانتس، لقضية التعاون المحتمل لقائمته مع الأحزاب الأخرى بعد الانتخابات المقبلة بما في ذلك "الليكود"، إضافة إلى قضية اختراق إيران لهاتفه المحمول، وفق ما أورده موقع "i24 news" الإسرائيلي.



جانتس يرفض التعاون مع الأحزاب العربية



وبحسب الموقع، أكد جانتس، أنه لن يتعاون مع الأحزاب العربية، قائلًا "لقد ارتكبت القيادة السياسية للعرب في إسرائيل خطأً كبيرًا، فهي تتحدث ضد إسرائيل، لذلك لا يمكنني إجراء حوار سياسي معها".



جانتس لا ينوى الجلوس مع الأحزاب اليمينية



وأوضح جانتس خلال لقاءات متلفزة، أنه لا ينوي الجلوس مع تحالف الأحزاب اليمينية الذي يضم "القوة اليهودية"، لكنه لا يستبعد الجلوس مع حزب "اليمين الجديد" بقيادة نفتالي بينت وإيليت شاكيد وحزب "ميرتس".



وقال "سنشكل ائتلافًا قائمًا على التحالف مع أحزاب أخرى تتفق معنا في الخطوط العريضة؛ كل شيء إسرائيلي ويهودي ليس ضد دولة إسرائيل؛ إسرائيليون جيدون وجديرون، سنجلس معهم"، وفق تعبيره.



وبشأن التعاون مع الأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم)، قال جانتس، إنه "في الغرف المغلقة يعرفون من هو بيني جانتس، يعرفون أنه يمكنهم الجلوس معه".



وتوقع جانتس أن يصل عدد مقاعد قائمته إلى 40 مقعدًا، وعند سؤاله عن التعاون المحتمل مع أورلي ليفي أبكسيس، التي رفضت التحالف معه، أجاب أنه في حال انتخابه رئيسًا للحكومة الإسرائيلية القادمة، فإنه سيضمن حقيبة وزارية لها.



وحول اختراق إيران لهاتفه المحمول، أكد جانتس أنه لا توجد أي مواد أمنية في هاتفه، وأن استخدام الأدوات التكنولوجية لأغراض سياسية "يمكن أن يقودنا إلى هاوية النسيان".



وأشار إلى أنه "يوجد ذوق سيء في توقيت النشر، حيث أنه جاء بعد ستة أشهر من إبلاغ الشاباك له بشأن هذا الاختراق"، وأنه يعتقد أنه باستثناء إيران هناك أشخاص آخرون متورطون في القضية".



جانتس يرفض المشاركة فى حكومة يرأسها نتنياهو



وبعد أن أكد جانتس نيته عدم مشاركة نتنياهو في حكومة واحدة، خلافًا لما نشر سابقا، وادعائه أن تصريحاته التي تم نشرها، أدلى بها قبل قرار محاكمة نتنياهو، عاد جانتس وأعلن أنه إذا تقرر بعد جلسة الاستماع لنتنياهو عدم تقديم لائحة اتهام ضده، فإن ذلك قد يغير موقفه.



الليكود يرد على جانتس ويرفض الهجوم على نتنياهو



ووفقًا لموقع "i24 news"، رد حزب "الليكود" على تصريحات جانتس ضد نتنياهو، بالقول إن "جانتس وأنصاره في وسائل الإعلام يواصلون نشر الأكاذيب ضد رئيس الحكومة نتنياهو".



وأوضح الحزب أن "شراء الغواصات تم من أجل أمن إسرائيل، ونتنياهو لم يربح حتى شيكل واحد منها؛ كل النشاطات المتعلقة بمسألة نتنياهو تم تبليغها للسلطات بشكل قانوني".



وقال الليكود "لقد اقتحمت إيران هاتفه، ومن أجل طمس إخفاقه، ينشر هو ولبيد اسفينًا كاذبًا ضد نتنياهو؛ إن سلوك جانتس فيما يتعلق بقضية الهاتف يدل على افتقاره للحكم؛ إن الشخص الذي تملك إيران -العدو الأول لإسرائيل- معلومات حساسة عنه، يرفض الكشف عنها لشركائه السياسيين وللإسرائيليين، لا يمكنه مواجهة التهديد الإيراني"، وفق تعبير الحزب.



استطلاع رآي يكشف تصدر حزب نتنياهو وتراجع حزب جانتس



ونشر موقع "والاه" العبري نتائج استطلاع جديد للرأي في أظهر تراجع حزب "حكول لفان" بزعامة بيني جانتس، مقابل حفاظ حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو على الصدارة.



وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن حزب "الليكود" سيحل بالمرتبة الأولى، بحصوله على 32 مقعدا، وسيليه حزب "كحول لفان" في المرتبة الثانية، بحصوله على 29 مقعدًا، بالكنيست في الانتخابات القادمة.



ووفقًا لنتائج الاستطلاع، ستحل قائمة "تحالف الجبهة العربية للتغيير" في المرتبة الثالثة، بحصولها على 9 مقاعد، بينما سيحل حزب "العمل" في المرتبة الرابعة بحصوله على 8 مقاعد.وأكدت نتائج الاستطلاع، حصول تحالف أحزاب اليمين (البيت اليهودي، الاتحاد القومي وعوتمسا يهودين)، على 7 مقاعد.



وحصول كل من حزب "اليمين الجديد" و"يهدوت هتوراه" و"ميرتس"، على 6 مقاعد، فيما يحصل حزب "يسرائيل بيتينو" على 5 مقاعد.



وبينت نتائج الاستطلاع، حصول كل من حزب "شاس"، و"كولانو" و"زيهوت" على 4 مقاعد، في حين يفشل حزب "غيشر" بزعامة "أورلي ليفي أباكسيس"، في تجاوز نسبة الحسم.



وأشارت نتائج الاستطلاع، الى أن 46% من الجمهور الإسرائيلي، قالوا إن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الوزراء، فيما قال 28% إنهم يفضلون بيني جانتس لرئاسة الوزراء.