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سعد سليم: التعديلات الدستورية لمواجهة المخططات والتحديات

الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:18 م
التعديلات الدستورية
التعديلات الدستورية
فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
قال الكاتب الصحفي سعد سليم رئيس مجلس ادارة دار التحرير للطبع والنشر أن كل التعديلات الدستورية جاءت وفق اللحظة الراهنة التي تعيشها مصر لمواجهة المخططات والتحديات التي يتعرض لها الوطن.

جاء ذلك في كلمته بأولي جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة د. علي عبد العال، والتي تشهد ممثلي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، حيث رحب بهم عبد العال. مؤكدا أن هذه التعديلات تنبع من رغبة شعبية متمثلة في النواب الممثلين للشعب المصري.

وشدد على اتفاقه مع تعديل المادة 140 التي تحدد مدة رئيس الجمهورية والتي تتيح مدة رئاسية تصل إلى 6 سنوات حتى يتمكن رئيس الجمهورية من استكمال ما بدأه من مشروعات وانجازات يشهدها الجميع كما أيد سليم المادة الخاصة بالهيئات القضائية حيث وسعت الدائرة في الاختيار من بين أقدم الموجودين بالهيئات القضائية.

كما أيد سليم المادة الخاصة بالقوات المسلحة التي حمت الوطن من الفوضى التي أعقبت ثورة 25 يناير وعليها دور مهم جدا في الحفاظ على مكتسبات الشعب المصري ومدنية الدولة المصرية وحماية المنشآت القومية.

من جانبه أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن التعديلات الدستورية تؤكد علي مركزية الدولة المصرية وقوتها علي النهوض.

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