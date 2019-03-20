انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لأقسام طب المخ بجامعة الأزهر.. غدًا

ينظم قسم طب المخ والأعصاب بكلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة، مؤتمره السنوي الدولي الثامن الذي تنطلق فعالياته غدًا الخميس تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات، وبحضور الدكتور أحمد سليم عميد الكلية، والدكتور محمود صديق، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدى الدهشان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. ويحمل عنوان "الجديد والحديث في مجالات طب المخ والأعصاب".



وقال الدكتور حسين محمد حسين أستاذ ورئيس أقسام طب المخ والأعصاب ورئيس الجمعية المصرية للأمراض العصبية وجراحة الأعصاب والطب النفسي ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يقام بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض المخ والأعصاب وجراحة الأعصاب والأمراض النفسية، مشيرا إلى أن المؤتمر يتناول كل ما هو جديد وحديث في مجالات طب المخ والأعصاب للكبار والأطفال، ومنها موضوعات التصلب المتعدد وأعصاب الأطفال والصرع والسكتة الدماغية وأيضا الحركات اللاإرادية، لافتا إلى أن المؤتمر يشارك به عددًا من الخبراء الأجانب الرائدين في مجال المخ والأعصاب في العالم من أوروبا .



من جانبه، أوضح الدكتور كامل محمود هويدي أستاذ طب المخ والأعصاب ورئيس وحدة فسيولوجيا الأعصاب بطب الأزهر، أنه قد سبق تنظيم المؤتمر عقد ورش عمل تدريبية بمستشفى سيد جلال والحسين الجامعي من أجل تأهيل شباب الأطباء على كل ما هو جديد وحديث في مختلف المجالات، حاضر خلالها العديد من الخبراء الأجانب من أوروبا، وقد استمرت هذه الورش على مدار خمسة أيام متواصلة، وبمشاركة العديد من الأطباء بهدف تبادل الخبرات، واكتساب المهارات، لمواكبة تطورات العصر، حيث تم عرض حالات إكلينيكية في مجال القسطرة المخية والسكتة الدماغية وأعصاب الأطفال والتصلب المتعدد والحركات اللاإرادية .



وأعلن هويدي أن أمانة المؤتمر قررت تخصيص جوائز مالية لأفضل الأبحاث العلمية في مجال المخ والأعصاب.



يشارك في فعاليات المؤتمر العديد من أساتذة طب المخ والأعصاب بكليات طب الأزهر، إضافة لأساتذة الطب بالجامعات المصرية، بجانب مشاركة أطباء وزارة الصحة ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والتأمين الصحي.