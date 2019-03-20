السفارة الأمريكية تتزين باللون الأزرق احتفالاُ باليوم العالمي للمياه

يتزين مقر السفارة الأمريكية باللون الأزرق ،مساء اليوم الأربعاء،لإلقاء الضوء على شراكة الولايات المتحدة مع مصر لمواجهة التحدي العالمي لندرة المياه، واحتفالًا باليوم العالمي للمياه الموافق 22 مارس من كل عام.



وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للمياه الموافق 22 مارس سنويًا منذ عام 1993 حينما اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم لتأكيد أهمية الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة.



وأكدت السفارة أن نهر النيل منح الفرصة لميلاد الإنجازات الرائعة للحضارة المصرية القديمة والحديثة، ويستمر النهر إلى اليوم في الحفاظ على المزارع والمصانع التي تُعد أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في مصر، ويوفّر نهر النيل 97 في المائة من موارد المياه الطبيعية المحلية في مصر، ويعيش 95 في المائة من سكان مصر الحديثة البالغ تعدادهم 100 مليون نسمه بالقرب من النهر.





وأوضحت أن الولايات المتحدة تتطلع إلى عالم يتمتع بالأمن المائي، حيث يتمتع الناس والدول بالمياه النظيفة والآمنة التي يحتاجون إليها ليكونوا أصحاء ومزدهرين وأقوياء.



