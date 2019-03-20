ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

محافظ المنيا و 5 أساقفة يفتتحون مستشفى مصر المحبة ببني مزار.. صور

الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:15 م
صورة من الحدث - افتتاح
صورة من الحدث - افتتاح مستشفى مصر المحبة
سامح سلام
أناب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس لافتتاح مستشفى مصر المحبة ببني مزار، محافظة المنيا بالاشتراك مع محافظ المنيا، اللواء قاسم محمد قاسم.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إنه من المنتظر أن تقدم مستشفى "مصر المحبة" خدمات طبية شاملة في جميع التخصصات وفقًا للمعايير الدولية وذلك لجميع طالبي الخدمة من المصريين، ولا سيما محدودي الدخل والفقراء.

وأضاف "حليم"، أن أسرة "الراعي وأم النور" تعمل بالتنسيق مع أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بالكنيسة القبطية، وتولت عملية إنشاء وتجهيز المستشفى الجديد.

ووجه قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة مسجلة بمناسبة الافتتاح تم عرضها خلال حفل الافتتاح.

وشهد الافتتاح والحفل الذي تلاه، من أحبار الكنيسة، الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، والأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين والأنبا أغابيوس أسقف ديرمواس والأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص، و الدكتورة أمنية رجب وكيلة وزارة الصحة والقيادات الأمنية بالمحافظة.
محافظ المنيا و 5 أساقفة يفتتحون مستشفى مصر المحبة ببني مزار.. صور
محافظ المنيا و 5 أساقفة يفتتحون مستشفى مصر المحبة ببني مزار.. صور
محافظ المنيا و 5 أساقفة يفتتحون مستشفى مصر المحبة ببني مزار.. صور
محافظ المنيا و 5 أساقفة يفتتحون مستشفى مصر المحبة ببني مزار.. صور
محافظ المنيا و 5 أساقفة يفتتحون مستشفى مصر المحبة ببني مزار.. صور

ترشيحاتنا

الفيفا معلقا على صورة لـ محمد صلاح: اليوم العالمي للسعادة

ريمونتادا لم تكتمل لـ الأبيض .. النجم الساحلى يتفوق على الزمالك بـ 3 فوز

غدا.. مؤتمر صحفي للأهلي بمقر النادي في الجزيرة بحضور الخطيب

نصيحة علي جمعة لشخص يجد صعوبة في ترديد الأذكار يوميا

فتحي سرور: مدة الرئاسة 4 سنوات لا تكفي رئيس الجمهورية لتنفيذ خطته

شاهد .. بدء تشغيل سيارات كهربائية لكبار السن وذوي الاحتياجات بمحطة مصر

هتك عرض طفلة برضاها في الجيزة.. فعاقبته المحكمة بالسجن عاماً (+18)

رغم تراجعه محليا.. الدولار يرتفع عالميا قبل اجتماع المركزي الأمريكي

مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات السياحية من أوكرانيا.. صور

لو أنت مدمن وعاوز تتعالج مجانا ومن غير ما حد يعرف.. اتبع الآتي

تطور جديد في الحالة الصحية لـ فيفي عبده

10 حقائق يجب أن تعرفها قبل قرعة أبطال أفريقيا والكونفدرالية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات السياحية من أوكرانيا.. صور

وزير الزراعة يدعو المواطنين لقضاء عيدي الربيع والأم في حديقة الأورمان.. صور

رامي مالك يصور مشاهد الجزء الأخير من مسلسل Mr Robot وسط الثلوج.. صور

لو هتشارك في معرض القاهرة الدولي.. تعرف على منتجات الإنتاج الحربي هناك.. صور

فيديو

الأم الحديدية: أهلي كانوا من أشد المعارضين لكل رياضة مارستها.. فيديو
تطوير المناطق العشوائية: 295 مليون جنيه تكلفة مشروع النورس الجديدة.. فيديو
فى يوم السعادة العالمي..أبو ضحكة جنان: استحملت مرمطة كتير ونمت فى السيدة..نوستالجيا
نادية العراقي: الأدوار التي عرضت عليا كانت ميتة وأنا حييتها.. فيديو
ردود أفعال الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور عقب توزيع التابلت.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟