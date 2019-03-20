محافظ المنيا و 5 أساقفة يفتتحون مستشفى مصر المحبة ببني مزار.. صور

أناب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس لافتتاح مستشفى مصر المحبة ببني مزار، محافظة المنيا بالاشتراك مع محافظ المنيا، اللواء قاسم محمد قاسم.



وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إنه من المنتظر أن تقدم مستشفى "مصر المحبة" خدمات طبية شاملة في جميع التخصصات وفقًا للمعايير الدولية وذلك لجميع طالبي الخدمة من المصريين، ولا سيما محدودي الدخل والفقراء.



وأضاف "حليم"، أن أسرة "الراعي وأم النور" تعمل بالتنسيق مع أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بالكنيسة القبطية، وتولت عملية إنشاء وتجهيز المستشفى الجديد.



ووجه قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة مسجلة بمناسبة الافتتاح تم عرضها خلال حفل الافتتاح.



وشهد الافتتاح والحفل الذي تلاه، من أحبار الكنيسة، الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، والأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين والأنبا أغابيوس أسقف ديرمواس والأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص، و الدكتورة أمنية رجب وكيلة وزارة الصحة والقيادات الأمنية بالمحافظة.