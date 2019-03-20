أردوغان يتاجر بالدماء لتحقيق مكاسب سياسية.. رئيس الوزراء الاسترالي: تصريحات الرئيس التركي طائشة.. ونيوزيلندا تختار الرد وجها لوجه

أردوغان يستخدم هجوم مسجدي نيوزيلندا لكسب التأييد قبل الانتخابات المحلية

رئيس الوزراء الاسترالي يستدعي السفير التركي

خبير سياسي: أردوغان استخدم مجزرة كرايستشيرش ليبرر قمع حكومته



نشر موقع "نيوزروم" النيوزيلندي، تقريرا مطولا، حول استخدام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوم كرايستشيرش الإرهابي، الذي أودى بحياة 50 شخصا، لكسب التأييد قبل الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها أواخر الشهر الجاري.



وعلى خلفية تصريحات أردوغان حول مذبحة المسجدين في نيوزيلندا، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي اليوم، الأربعاء، أنه سيستدعي السفير التركي في كانبيرا لكي يشرح التصريحات "الطائشة والمسيئة للغاية" التي أدلى بها الرئيس التركي في أعقاب مجزرة كرايست تشيرش.



وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون لـ"إيه بي سي"، "أجد هذا تعليقا مسيئا للغاية، بالطبع أجده كذلك، وسأستدعي السفير التركي اليوم لمناقشة هذه القضايا".



ورفض مورسين الاعتذارات التي قدمها الجانب التركي إلى أستراليا. وقال: "أنا أنتظر، وقد طلبت توضيح هذه التصريحات وسحبها"، محذرا من أنه سيدرس 'جميع الخيارات' في مراجعة العلاقات مع البلاد.



ودعا الأستراليين المسافرين إلى تركيا إلى توخي الحذر وقال إن السلطات الأسترالية تراجع نصائح السفر إلى تلك البلاد، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس التركي قد تعرض مواطنيه الموجودين في الخارج إلى الخطر.



وأضاف موريسون'سأنتظر لنرى ما هو الرد من الحكومة التركية قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات ، لكن يمكنني أن أقول أن جميع الخيارات مطروحة'.



وكان أردوغان الذي يقوم بحملة للانتخابات المحلية هذا الشهر، قدم الاعتداء الذي حصل في كرايست تشيرش بنيوزيلندا بوصفه جزءا من هجوم أكبر على تركيا والإسلام؛ كما قام، مرارا وتكرارا بعرض تسجيل فيديو مثيرا للجدل صوره منفذ مجزرة المسجدين الاسترالي، خلال حملة انتخابية في تركيا، من أجل حصوله على دعم الناخبين الإسلاميين.



وبعد أيام قليلة من الهجوم، أدلى أردوغان بتعليقات تهديدية لنيوزيلندا وأستراليا، وحذر أي شخص يفكر في الذهاب إلى تركيا للقيام بأعمال 'معادية للمسلمين' من أنه سيعود إلى بلده في تابوت مثل أجداده في جاليبولي، معركة الحرب العالمية الأولى المليئة بالدماء، قائلا: "لقد جاء أجدادك وعادوا في توابيت. إذا أتيت مثل أجدادك، فتأكد أنك ستعود مثلهم".



وأضاف "إنهم يختبروننا بالرسالة التي يبعثونها لنا من نيوزيلندا، على بعد 16500 كلم"، مؤكدا "إنه ليس حادثا معزولا، إنها مسألة أكثر تنظيما".



وكان أردوغان قد تعرض بالفعل لتوبيخ حاد من قبل نيوزيلندا بسبب تعليقاته واستخدام الفيديو المروع ،الذي صوره مسلح مسجد كرايستشيرش كدعاية لحملة انتخابية، إلا أن رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، اختارات أن يكون الرد على تصريحات أردوغان وجها لوجه إذ أعلنت اليوم، الأربعاء، أن وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء، وينستون بيترز، سيسافر إلى تركيا للرد على تلك التصريحات.



وأكدت أرديرن أن بيترز سيطلب توضيحا عاجلا، وقالت: "سيواجه نائب رئيس الوزراء هذه التصريحات في تركيا، سيذهب إلى هناك لاستجلاء الحقائق وجها لوجه".



وفي وقت سابق، انتقد بيترز بث تسجيل مصور لواقعة إطلاق النار، محذّرًا من أنّ تسييس المجزرة "يعرض للخطر مستقبل وسلامة الشعب في نيوزيلندا والخارج، وهو غير منصف إطلاقا".



وأوضح بيترز أنه اشتكى مباشرة إلى نائب الرئيس التركي فؤاد اوكتاي ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو اللذين زارا نيوزيلندا، قائلا "أوضحنا أننا نعارض الإرهاب بكل أشكاله وأننا مجتمع حر ومنفتح".



وأضاف "أجرينا حوارا مطولا حول ضرورة حرص أي دولة، أو تركيا في هذا الخصوص، على عدم تشويه صورة بلدنا، نيوزيلندا". وقال "نحن لم نبدأ أو نتسبب بهذه الكارثة وقد فهموا ذلك بوضوح".



ووفقا للموقع النيوزيلندي، قال أستاذ السياسة والعلاقات الدولية بجامعة أوكلاند، ستيفن هودلي، إن استغلال أردوغان لهجوم كرايست تشيرش لتحقيق مكاسب سياسية لم يكن مفاجئا، مؤكدا أن النظام التركي أصبح أكثر استبدادية بشكل متزايد.



وأوضح هودلي أن استخدام أردوغان إطلاق النار في كرايستشيرش كدليل إضافي على أن الإرهاب في كل مكان وليبرر القمع الذي تمارسه حكومته وإظهاره على أنه مشروعا.



وجدير بالذكر أن ثلاثة أتراك جرحوا في المجزرة التي قتل فيها 50 من المصلين في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش جنوب نيوزيلندا، الجمعة.



وقام المسلح، وهو أسترالي من المنادين بتفوق العرق الأبيض، بعمل بث مباشر للهجوم ونشر بيانا من 72 صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إنّه ضربة موجهة "للغزاة المسلمين".



ويشير البيان إلى تركيا ومآذن كاتدرائية آيا صوفيا في إسطنبول التي أصبحت متحفا بعد أن حولها العثمانيون إلى مسجد.