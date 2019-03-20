بيان شديد اللهجة من نتنياهو لـ جانتس بسبب قضية الفساد

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بأن منافسه الأشرس في الانتخابات البرلمانية المقبلة ورئيس الأركان السابق، بيني جانتس، يشعر بالذعر، بسبب قضية "الغواصات" المتهم الأول فيها بالفساد.



ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: "يحاول جانتس وحليفه يائير لبيد التفتيش في قضايا مغلقة ومحتومة، وكل ما يحدث دليل على خوفهم وذعرهم من اقتراب الانتخابات"، مشيرًا إلى أن سبب الخوف هو اقتحام أجهزة الاستخبارات الإيرانية لهاتف جانتس، والحصول على معلومات حساسة.



ولفت نتنياهو مرة أخرة إلى اختراق إيران لهاتف جانتس، على الرغم من بيان وزارة الخارجية الإيرانية ونفيها لمزاعم إسرائيل، حيث قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن "النظام الصهيوني والقادة الإسرائيليين يحاولون ممارسة الضغط علينا بدافع العداوة، وبهدف الترويج للخطر الإيراني.