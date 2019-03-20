ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

بدء تنفيذ تطوير محطة تعبئة البوتاجاز في الوادي الجديد

الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:31 م
غاز
غاز
منصور ابوالعلمين
أعلن مدير محطة تعبئة البوتاجاز بالوادي الجديد، المهندس محمد ضاحي، بدء تنفيذ خطة لتطوير المحطة ووضع أجهزة حديثة داخل المحطة لإنجاز العمل، وتغطية كافة مراكز المحافظة الخاصة بالبوتاجاز.

وأكد ضاحي، اليوم الأربعاء، أن عملية التطوير ستوفر كثيرًا من الجهد والوقت لإنجاز العمل والمساهمة في رفع كفاءة المحطة، من حيث الإنتاج اليومي.

ولفت إلى أن المحطة تنفذ خطة توزيع الأسطوانات الخاصة بفصل الشتاء، والتي تغطي جميع مراكز المحافظة، مشيرًا إلي أن الخطة تسير بشكل منتظم، وأن كافة مراكز المحافظة تصلها الحصص المقررة لديها في المواعيد المناسبة، ولا يوجد أزمات خاصة بأسطوانات البوتاجاز بالوادي الجديد.

يذكر أن محطة البوتاجاز قد انتهت من التخلص من الأسطوانات، التي يوجد بها تلف المتعلقة بالتركيب داخل المنازل وغيرها، فضلًا عن توفير منفذ بيع داخل المحطة يعمل طوال اليوم للتيسير على المواطنين حتى أيام العطلات.

موضوعات متعلقة

منافذ وسيارات إضافية لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بالوادي الجديد

ضخ 86 ألف اسطوانة بوتاجاز شهريا لسد احتياجات الشتاء بالوادي الجديد

محافظ الوادي يوجه بوضع لافتات بأسعار أسطوانات البوتاجاز

الدفع بسيارات حكومية لتوزيع أسطوانات البوتاجاز في الوادي الجديد

استبدال 11 ألف أسطوانة بوتاجاز تالفة مجانا بالوادي الجديد

محافظ الشرقية يتفقد محطات تعبئة إسطوانات الغاز ..صور

ترشيحاتنا

اليوم.. قرعة ربع نهائي أبطال أفريقيا والكونفدرالية بحضور الأهلي والزمالك

عقوبة قاسية في انتظار ميدو بعد إقالته من تدريب الوحدة السعودي

الزمالك يتراجع عن قرار عدم إذاعة مباراة القمة أمام الأهلي

مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات السياحية من أوكرانيا.. صور

أسطورة ليفربول لـ يورجن كلوب: أبحث عن حل سريع من أجل محمد صلاح

الأرصاد: انتهاء موجات البرد وبدء نشاط الرياح المثيرة للأتربة.. فيديو

مئات الإسرائيليين يقتحمون قبر النبي يوسف تحت حراسة قوات الاحتلال

الفيفا معلقا على صورة لـ محمد صلاح: اليوم العالمي للسعادة

حل فعال لكل من يعاني من عدم الانتظام في الصلاة.. فيديو

أول رد من إيران على تقارير اختراق هواتف القادة الإسرائيليين

وزير الصناعة: تخفيض أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد

العروس.. هانم في الكوشة زمان.. وراقصة الفرح الآن | نوستالجيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات السياحية من أوكرانيا.. صور

وزير الزراعة يدعو المواطنين لقضاء عيدي الربيع والأم في حديقة الأورمان.. صور

رامي مالك يصور مشاهد الجزء الأخير من مسلسل Mr Robot وسط الثلوج.. صور

لو هتشارك في معرض القاهرة الدولي.. تعرف على منتجات الإنتاج الحربي هناك.. صور

فيديو

الأم الحديدية: أهلي كانوا من أشد المعارضين لكل رياضة مارستها.. فيديو
تطوير المناطق العشوائية: 295 مليون جنيه تكلفة مشروع النورس الجديدة.. فيديو
فى يوم السعادة العالمي..أبو ضحكة جنان: استحملت مرمطة كتير ونمت فى السيدة..نوستالجيا
نادية العراقي: الأدوار التي عرضت عليا كانت ميتة وأنا حييتها.. فيديو
ردود أفعال الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور عقب توزيع التابلت.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟