بدء تنفيذ تطوير محطة تعبئة البوتاجاز في الوادي الجديد

أعلن مدير محطة تعبئة البوتاجاز بالوادي الجديد، المهندس محمد ضاحي، بدء تنفيذ خطة لتطوير المحطة ووضع أجهزة حديثة داخل المحطة لإنجاز العمل، وتغطية كافة مراكز المحافظة الخاصة بالبوتاجاز.



وأكد ضاحي، اليوم الأربعاء، أن عملية التطوير ستوفر كثيرًا من الجهد والوقت لإنجاز العمل والمساهمة في رفع كفاءة المحطة، من حيث الإنتاج اليومي.



ولفت إلى أن المحطة تنفذ خطة توزيع الأسطوانات الخاصة بفصل الشتاء، والتي تغطي جميع مراكز المحافظة، مشيرًا إلي أن الخطة تسير بشكل منتظم، وأن كافة مراكز المحافظة تصلها الحصص المقررة لديها في المواعيد المناسبة، ولا يوجد أزمات خاصة بأسطوانات البوتاجاز بالوادي الجديد.



يذكر أن محطة البوتاجاز قد انتهت من التخلص من الأسطوانات، التي يوجد بها تلف المتعلقة بالتركيب داخل المنازل وغيرها، فضلًا عن توفير منفذ بيع داخل المحطة يعمل طوال اليوم للتيسير على المواطنين حتى أيام العطلات.