هدايا النجوم في عيد الأم.. كارت معايدة لراندا البحيري.. ووردة لشاهيناز.. وسلسة ذهب من عفاف شعيب لوالدتها

إلهام شاهين لوالدتها في عيد الأم: أشعر بالحاجة إليكِ

عفاف شعيب: أول هدية لأمي كانت سلسلة ذهب

شاهيناز: أحتفل بعيد الأم مع ابني في المنزل.. والورد هديتي المفضلة

راندا البحيرى: ياسين يشتري لي كارت في عيد الأم

يحرص النجوم على الاحتفال بمناسبة عيد الأم مع أسرهم، وذلك من خلال إعطاء أمهاتهم بعض الهدايا الجديدة كنوع من التكريم والتقرير لدورهن الكبير فى حياتهم.





ولعل من أبرز هؤلاء النجوم الذين حرصوا على جلب هدايا لأمهاتهم؛ راندا البحيرى وشاهيناز، وبرغم من رحيل أمهات بعض النجوم أيضا إلا أنهم يحرصون على الاحتفال بهذا اليوم بمنحهم الدعاء مثل الفنان إلهام شاهين.

وأضافت: "ياسين أيضا يعطي لجدته كارت تعبيرا عن حبه لها، فقد غرست فيه هذا الموضوع لان أهم ما يشغلني هو حب العائلة".





"صدى البلد" التقى عددا من النجوم الذى كشفوا عن هداياهم فى هذا اليوم.قالت النجمة إلهام شاهين إنها تفضل الاحتفال بعيد الأم برفقة أبناء أشقائها، خاصة أنهم يحرصون على شراء الهدايا لها.وأضافت "إلهام": "الله يرحمك يا أمي كنت أقضي معها اليوم وأشتري هدية برفقة الورد كل عام"، وحرصت على توجيه رسالة لها: "كل سنة وانتي طيبة، مفتكراكي، وأشعر بالحاجة إليكِ، ولكن أعلم أنك في مكان وحياة أفضل".من ناحية أخرى، تبدأ الهام تصوير فيلم "أهل العيب" حيث حددت أول مارس المقبل موعدًا نهائيًا لبدء تصوير العمل.العمل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى، حول 6 شخصيات، تدفعهم بعض الأسباب إلى اللجوء لطرق غير مستقيمة سعيًا وراء كسب المال.ومن المقرر أن يقوم بإخراجه محمد ياسين بدلًا من هادى الباجورى، ومن تأليف تامر حبيب، ويشارك في بطولته بجانب إلهام شاهين كل من منة شلبي ومحمد ممدوح.فيما قالت الفنانة عفاف شعيب إن "الاحتفال بعيد الأم في هذه الفترة، اختلف كثيرا عن طفولتنا ولكن أبنائي لا ينسون هذا العام ويأتون إلى منزلي من أجل الاحتفال بعيد الأم".وأضافت "شعيب": "تتنوع الهدايا من أبنائي وأحفادي"، وعن أول هدية قدمتها لوالدتها تقول: "قدمت سلسلة دهب، وفي ذلك اليوم والدتي زعقت لي قائلة: وفري فلوسك إنتي لسه بتبتدي حياتك" .وكانت آخر أعمال عفاف شعيب فى الدراما التليفزيونية مسلسل "فوق السحاب" مع النجم هاني سلامة والذي عرض العام الماضى، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك فى بطولته إبراهيم نصر، وميرنا نور الدين، وأخرون، إخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج سينرجى.وقالت الفنانة شاهيناز إن يوم عيد الأم بالنسبة لها له طابع خاص، فهي تفضل أن تقضي هذا اليوم مع عائلتها في المنزل، حيث يتناول الجميع العشاء معا ويحتفلون بإحضار تورتة.وأضافت شاهيناز: "كل عام تختلف الهدية من ابني، وأفضل هدية جاءت لي الورد فأنا عاشقة له، أما هذا العام فأحضر لي خاتما ذهبيا بمساعدة والده".من ناحية أخرى، طرحت شاهيناز أغنية سينجل جديدة بعنوان "شبكني" على عدد من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى.وحققت الأغنية نسبة مشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات الدسوقي فتحي، وألحان محمد ضياء، ومن توزيع محمد ضياء.وقالت النجمة راندا البحيري، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن ابنها ياسين يحرص على شراء كارت لها بمناسبة عيد الأم كل عام مكتوبا عليه "بحبك يا أمي".وتابعت: "اشتريت هذا العام خاتما ذهبيا لوالدتي، كل عام أحرص على شراء ما تحتاجه ولكن هذا العام قررت أن أختار بنفسي".من ناحية أخرى، تشارك راندا فى أغنية فيديو كليب جديدة تحمل عنوان "أحلى حياة"، ويشاركها الغناء المطرب مينا عطا، والمطربتان رنا سماحة وهايدي موسى.الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد الصاوي، وتوزيع أسامة الهندى، وإخراج مرقص عادل، ومن المقرر أن يتم طرح الكليب في الأيام المقبلة.