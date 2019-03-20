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ديني

الإمام الأكبر لمعلمي لغة عربية أجانب: ساهموا في توضيح الصورة الصحيحة للإسلام

الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:13 م
شيخ الأزهر خلال لقائه
شيخ الأزهر خلال لقائه وفدا من معلمي اللغة العربية الأجانب
محمد شحتة
استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، وفدا من معلمي اللغة العربية من إحدى عشرة دولة غير عربية.

أعرب الإمام الأكبر عن سعادته باستقبال نخبة متميزة من متقني اللغة العربية الذين ينتمون لدول بعيدة عن اللغة والثقافة العربية، مشيرًا إلى أهمية أن يعايش هؤلاء المعلمون الثقافة العربية والمصرية بما يساعدهم على الفهم العميق للغة العربية، باعتبار أن الثقافة لا تنفصل عن اللغة بل هي عمقها الفكري والحضاري.

وأضاف فضيلته أن الأزهر الشريف يؤدي رسالته في نشر اللغة العربية وتعليمها منذ ما يقرب من ألف عام، حيث إن اللغة هي المرتكز الأساسي لفهم الإسلام، مخاطبا أعضاء الوفد بالقول: "الأزهر الشريف يعول عليكم؛ لتكونوا سفراء للغة العربية في مجتمعاتكم، وتوضحوا الصورة الصحيحة عن الإسلام والمسلمين".

وفي نهاية اللقاء أجاب الإمام الأكبر عن عدد من تساؤلات أعضاء الوفد، الذين أعربوا عن تقديرهم لدور الأزهر الشريف في نشر علوم اللغة والثقافة العربية، بما يساعد على فهم تعاليم الإسلام فهمًا صحيحًا، مشيدين بجهود الإمام الأكبر فى إرساء قيم السلام والتعايش بين أتباع مختلف الأديان والثقافات.

وعقب اللقاء، زار الوفد مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، للتعرف على جهوده في مواجهة الأفكار المتطرفة والفتاوى الشاذة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفكيك الأفكار والشبهات التى تروجها الجماعات المتشددة.

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