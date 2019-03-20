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ديني

نصيحة علي جمعة لشخص يجد صعوبة في ترديد الأذكار يوميا

الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:19 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
عبد الرحمن محمد
وجه شخص سؤالا للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق قائلا: أحيانا يكون الذكر سهلا فأردده وأحيانا اخرى يكون الذكر ثقيلا على نفسي فأتركه، فماذا أفعل؟

رد الدكتور علي جمعة خلال أحد مجالس العلم قائلا: هكذا تكون البدايات في الفترة الأولى تجد الفعل ثقيلا أو يشوبه الكسل أما إذا داومت لفترة طويلة ستجد نفسك تردد الأذكار دون عناء وفي سهولة ويسر.

وأضاف المفتي السابق في إجابته قائلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال الى الله أدومها، وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها في وصف النبي كان عمله ديمة أي مستمر ومواظب.

وتابع جمعة أحيانا يجد الشخص نفسه يردد الأذكار وقلبه ليس حاضرا فهذا في المرحلة الاولى او البدايات ولكن مع الوقت سيتصل القلب مع ذكر اللسان فيلين قلبه ويجد نفسه يردد الذكر بتمعن وقلب حاضر وسيشعر بحلاوته ولن يأخذ منه وقتا طويلا، فإذا كان يقول الذكر في ربع ساعة سيستغرق منه خمس دقائق.

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