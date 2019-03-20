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أخبار البلد

مايا مرسي : المرأة المصرية خط الدفاع الثالث عن وطنها

الأربعاء 20/مارس/2019 - 05:49 م
مايا مرسي
مايا مرسي
امانى نوار
شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى احتفالية الأسرة المصرية تحت شعار"بالأسرة نبنى الوطن"، والتى نظمها المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بحضور الدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، والسفير محمد حجازى نائب عن وزير التنمية المحلية، والدكتور علاء عبد الحميد مرزوق محافظ القليوبية، ومها هلالى عضو مجلس إدارة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وداليا عاطف عضو المجلس القومى لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف مرعى على تنظيم هذه الاحتفالية المتميزة لتكريم أسر الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدة فخرها بهذه الأسر وبالدور العظيم الذى تقوم به فى المجتمع فى تنشئة أجيال من الشباب ذوى الإعاقة المنتمى لوطنه، مؤكدة تقدير ودعم المجتمع بأكمله لهم.

وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن المرأة المصرية هى خط الدفاع الثالث لمصر بعد الجيش الذى يعد خط الدفاع الأول والشرطة التى تعد خط الدفاع الثانى، مؤكدة على أن المرأة المصرية تحيا حاليا عصرها الذهبى فى ظل وجود قيادة سياسية مؤمنة بقدراتها .

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