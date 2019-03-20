التعليم اليوم..شوقي يكذب شائعات عن منظومة التصحيح الالكتروني .. ونائب الوزير يجتمع بالمعلمين ويؤكد: اعلان مسابقة للتعيينات قريبا.. والوزارة تكرم الفائزين في التحدث بالفصحى

وزير التعليم :

*نظام التطوير في المرحلة الثانوية مدروس من قبل علماء من مصر والعالم

* التصحيح الالكتروني الجديد يستخدم الكمبيوتر لتصحيح الأسئلة متعددة الاختيارات



شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم العديد من الاخبار والاحداث الهامة التي لفتت انتباه المهتمين بشأن التعليم قبل الجامعي في مصر.



خلال الساعات الاولى من اليوم ، كتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، رد خلالها على كل ما يروّج من شائعات مغلوطة بشأن التابلت والتصحيح الالكتروني والامتحانات الالكترونية.



وأوضح الوزير أن نظام التصحيح الالكتروني لن يتم عبر التابلت ، مشيرا الى انه نظام رائع معمول به في أرقى مدارس وجامعات العالم خلال الامتحان الاسترشادى المقبل يوم 24 مارس.



وأشار إلى أن نظام التصحيح الجديد يستخدم الكمبيوتر لتصحيح الأسئلة متعددة الاختيارات ومصححين من المعلمين المدربين يصححون الأسئلة المفتوحة أو المقالية، مؤكدا أن نظام التطوير في المرحلة الثانوية مدروس من قبل علماء من مصر والعالم ومن مؤسسات دولية كبرى، وأن الصف الأول الثانوي عام نجاح ورسوب كما ذكرنا مرارا وتكرارا ولا تغيير في هذا.



ونوه الوزير بأن امتحان يناير الماضي والامتحان المقبل لا علاقة لهما بالنجاح والرسوب، أما امتحانات نهاية الترم الثاني، ستمنح فرصتين في كل مادة، ويجب على الطالب ان يحقق أكثر من 50%؜؜ للتقدم إلى الصف الثاني الثانوي الذي لن يكون تجريبيا، وستستخدم درجاته مع الثالث الثانوي لحساب المجموع المؤدي لدخول الجامعة، ولا رجعة في هذا.



وناشد الوزير، الطلاب واولياء امورهم، الا يتناقلوا معلومات بلا مصدر معلوم او دليل، وان يحرصوا علي السؤال عن صاحب الخبر وعن دليله على ما يقول، قائلا: "ماضون على طريق تطوير التعليم من اجل ابنائنا جميعا ولو كره الكارهون لنهضة ورفعة مصرنا الجميلة".



جاء ذلك ردا على شائعة تم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، افادت بأن الـ"تابلت" لا يعترف بإجابات الطلاب إذا اختلفت (ولو بحرف) عن الإجابات النموذجية.



ومن جانبه... عقد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، اجتماعا مع معلمي التربية والتعليم من المحافظات المختلفة، طبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإستمرار التواصل مع جميع المعلمين على مستوى الجمهورية؛ لبناء جسور الثقة بين الوزارة ومعلميها وإدارييها؛ لتحقيق مبدأ الشفافية والمصداقية.



وحضر الاجتماع كل من : الدكتور مجدى أمين رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين، ويسرى محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ووائل شعراوي مدير التوجيه المالي والإداري، وسيد الحلواني مدير عام الموارد البشرية.



ومن جانبه ، أعلن الدكتور محمد عمرنائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين خلال الاجتماع، عن تخصيص رابط إلكتروني للشكاوى والتظلمات للمعلمين بدلا من الشكاوى الورقية وذلك لسرعة وسهولة متابعة الشكاوى وحلها على مستوى المديريات والإدارات، وذلك عبر الرابط: https://teachers-requests.moe.gov.eg/



وقال عمر، إن كافة الشكاوى والتظلمات تلاقى كل الاهتمام وسرعة البت بها لتحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي للمعلمين، وإن إرجاع الحق لمستحقيه هو الهدف من هذا التواصل، وأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحل تلك المشكلات مع الوضع في الاعتبار إن كافة الشكاوى الكيدية والتي ليس لها أساس من الصحة يتخذ ضد مقدميها كافة الإجراءات اللازمة لعقابهم على الادعاءات الكاذبة تجاه زملائهم بالعمل.



وأشار عمر إلى أنه تم تحديد نهاية شهر أبريل المقبل لفتح باب تلقى طلبات الانتداب والموافقة عليها بعد اجراء المسح الشامل لجميع مدارس الجمهورية وتحديد العجز والزيادة حتى الانتهاء من تسكين معلمي المسابقة المؤقتة للمعلمين، وهذا الإجراء يتم بشكل علمي مرتبط بقواعد البيانات لتحقيق الاستقرار والاستدامة للمعلمين.



وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه سيتم الإعلان عن مسابقة للتعيينات الجديدة خلال الشهور المقبلة لحل كافة مشكلات العجز والزيادة في المعلمين بشكل جذري، لافتا إلى أن مهمتنا الأساسية الآن هي وضع حلول لجميع ملفات التعليم.



وحول تقديم المعلمين شكاوى تتعلق بالسمعة والحياة الشخصية والفساد المجتمعي والمؤسسي تجاه بعضهم البعض، أكد الدكتور محمد عمر، أن المدرسة مؤسسة تعليمية لها قدسيتها فلا يصح أبدا أن يكون المعلم سيئ السمعة أو يحاول تشويه سمعة زملائه المعلمين بالباطل وبدون إثبات، مطالبا القائمين على العملية التعليمية بضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية الحسنة المبنية على التسامح والاحترام والتقدير والأخلاق الرفيعة.



وعلى جانب آخر... كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الفائزين بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو للعام 2018/2019 على مستوى الوطن العربي، وذلك للعام الحادي والعشرين بجامعة الدول العربية، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.



جاء ذلك بحضور الدكتور غازي البنواني مدير عام تنمية مادة اللغة العربية بالوزارة، والدكتورة سعاد السائحي، مدير إدارة الثقافة بجامعة الدول العربية، والدكتور على سعد أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية الفصحى بجامعة بنها، وخالد السبكي منسق عام المسابقة، وكل من الدكتورة هناء قاسم وعبد المعز شلبي بمكتب تنمية مادة اللغة العربية، وممثلي الدول المشاركة في المسابقة.



من جانبه قال الدكتور غازي البنواني، إن من أهداف هذه المسابقة تحقيق التواصل بين أبناء العروبة والربط بينهم والتعاون من خلال اللغة والحوار المثمر، وإن ما لمسناه في أبنائنا من استقامة في الإلقاء الشعرى والخطابة يؤكد أن التعليم بغير اللغة الأم يضيع مفاتيح الفكر ويغلق أبواب الإبداع والابتكار لدى المتعلمين فاللغة منهج للتفكير ونظام للاتصال والتعبير فلا وجود لحضارة إنسانية ولا لقوة ثقافية ولا لقدرة معرفية دون نهضة لغوية فلا وفاق بدون لغة ولا مجتمع بدون وفاق.



وأوضح البنواني، أن مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو تقيس قدرات الطلاب في الخطابة الارتجالية ومخارج الحروف والالتزام بالقواعد النحوية وتعبيرات الوجه والتمثيل في الأداء والثقة بالنفس والالتزام بالوقت المحدد للإلقاء فضلًا عن الإلقاء الشعري وعقد مناقشات في الثقافة اللغوية العامة، مضيفًا إن الدول المشاركة في المسابقة هذا العام هي (الكويت، وسلطنة عمان، ولبنان، ومصر)، ومثلت مصر الطالبة رحاب حمدي محمد من محافظة دمياط للمسابقة في المرحلة الثانوية، والطالبة سمية جمال محمد من محافظة الفيوم للمسابقة في المرحلة الإعدادية وذلك على مستوى الوطن العربي.



من جانبه، أشار خالد السبكي، إلى أن أهم ما يميز المسابقة فضلًا عن تنمية موهبة الإلقاء والخطابة هو تقوية الأواصر العربية بين الطلاب، مؤكدًا على مشاركة طلاب من مدارس مصر في المسابقة تم تصعيدهم على مستوى الإدارة التعليمية ثم المديريات التعليمية بمختلف المحافظات لتحديد 10 فائزين في كل مرحلة "إعدادية - ثانوية"، بعد اجتياز الامتحان التحريري والشفوي.



جدير بالذكر أنه على مستوى الجمهورية في المرحلة الإعدادية، تم تكريم كل من حبيبة عاطف محمد عبد العال من الإسكندرية والتي فازت بالمركز الأول، وذكرى مبارك عبد المنصف من كفر الشيخ وفازت بالمركز الثاني، وخلود خليل محمد من الشرقية بالمركز الثالث.



وعلى مستوى الجمهورية في المرحلة الثانوية، تم تكريم كل من: ريم أحمد محمد من الدقهلية والتي فازت بالمركز الأول، وريهام جمال سليمان من شمال سيناء بالمركز الثاني، ومحمد الشحات بدوى من البحيرة بالمركز الثالث.



وعلى مستوى الوطن العربي في المرحلة الإعدادية، تم تكريم سليمان بن ناصر بن سالم من عمان بالمركز الأول، وعلا حمود حامد من الكويت بالمركز الثاني، ووعد أحمد ضاهر من الكويت بالمركز الثاني مكرر، وسمية جمال عبد العال من مصر بالمركز الثالث.



وعلى مستوى الوطن العربي في المرحلة الثانوية تم تكريم رحاب حمدي على من عمان بالمركز الأول، ومحمد بن عمر بن عبد الرحمن من الكويت بالمركز الثاني، ورين ماجد كريم من الكويت بالمركز الثالث، وريان مؤيد سيد من مصر بالمركز الثالث مكرر.