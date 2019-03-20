عرابى يشهد إنطلاق مبادرة " أفريقيا فى القلب" للمبدعين فنيا ببورسعيد الثانوية العسكرية للبنين

شهد شريف عرابى مدير عام ادارة الشئون التنفيذية اليوم انطلاق مبادرة " افريقيا فى القلب " للمبدعين فنيا فى مادة التربية الفنية بمدارس المرحلة الثانوية بالمحافظة وذلك بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية للبنين.



وقد اشترك فى هذه المبادرة ٨ مدارس من المرحلة الثانوية تحت اشراف ريتا وديع موجه عام التربية الفنية والموجهين الأوائل للمادة وبحضور محمد ضياء مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام وناصر صالح مدير مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية للبنين.



واكد عرابى ان هذه المبادرة صادرة من مكتب مستشار مادة التربية الفنية بالوزارة وتأتى ابتهاجا بتولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى مضيفا الى انها تهدف للتعبير عن الفولكلور الشعبى الافريقى والمصرى وابراز مظاهر الاحتفالات والاعياد بالقارة السمراء من خلال رسومات الطلاب المشتركين.