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فيديوجراف| مولودة عملاقة وزنها يتجاوز حجم كرة بولينج

الجمعة 22/مارس/2019 - 07:01 ص
مولودة عملاقة
مولودة عملاقة
إسلام عبد الهادي
فوجئت سيدة أمريكية عند وضعها مولودتها، بأن حجم ووزن الطفلة أكبر من الطبيعي بشكل لافت، وهو ما دفع الأطباء لإجراء الولادة قيصريا.

السيدة عانت من مشاكل أثناء الولادة، ولكنها وضعت المولودة بسلام، وتم إدخال الطفلة إلى الرعاية المركزة، لتجاوز حجمها وزن كرة بولينج.

من خلال الفيديوجراف تعرف على وزن الطفلة العملاقة وتفاصيل القصة.

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