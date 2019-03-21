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ديني

حكم الصوم عن المتوفى

الخميس 21/مارس/2019 - 04:28 ص
الصوم
الصوم
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ترك الصيام لعذر من سفر أو مرض يرجى برؤه، لزمه قضائه، فإن مات دون أن يقضيه، مع تمكنه من القضاء، بقي الصيام في ذمته، واستحب لأوليائه أن يصوموا عنه؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ).

وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « ما حكم الصيام عن المتوفى؟»، أن الصيام إما أن يكون فرض أو سُنة، فالفرض كرمضان فلو مات الإنسان وعليه أيام من رمضان فيصح أن يقضيها عن المتوفى فإن لم يكن عليها أيام قضاء وأردت أن تصوم أيام سنن ويشركه معه فى الأجر والثواب فله ان يصوم بعد أن ينتهى من الصيام ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقول « اللهم هب للمتوفى مثل ثواب ما فعلته»، فأكون أخذت الثواب والأجر وهو كذلك أخذ الثواب والأجر.

وأشار إلى أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومن الممكن أن يشترك أقاربه فى الصوم عنه أو يطعموا مسكينا عن كل يوم أفطره هذا الرجل.

وتابع: أما من مات وليس عليه صوم فريضة وأراد أقاربه أن يصوموا عنه تطوعًا حتى يهبوا ثواب هذا للمتوفى فيجوز أن يفعل الحى الأعمال الخيرية ويصل ثوابها للمتوفى.

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