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ثقافة

الأحد.. انطلاق مهرجان ربيع الشعر العربي بالكويت

الخميس 21/مارس/2019 - 02:42 ص
الكويت
الكويت
طارق موسى
تنطلق يوم الأحد المقبل فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ربيع الشعر العربي، وتستمر الفعاليات حتى يوم الاثنين، في دولة الكويت.

ويستضيف المهرجان فى دورته الثانية الشاعر كريم العراقى، ونخبة من الشعراء الشباب فى الكويت، وذلك على مسرح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربى.

يفتتح برنامج مهرجان ربيع الشعر العربي، يوم الأحد، 24 مارس، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء، وفى تمام الساعة السابعة مساء، تقام الأمسية الشعرية الأولى، والتى يشارك فيها الشاعر كريم العراقى، والشاعر عبد العزيز سعود البابطين، وتدير الأمسية خولة سامي سليقة.

وفي يوم الاثنين، 25 مارس، تبدأ الأمسية الشعرية الثانية، التى يشارك فيها عدد من شعراء الكويت، وهم: سعد بن ثقل العجمى، عمر ناصر الخالدى، سيد هاشم الموسوى، شهد ساكت الشمرى، عبد الرحمن العوضى، عبد العزيز المشاري، حمدان البذالى، على الحبشان، ويدير الأمسية الدكتور عبد الله مانع غليس.

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