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ثقافة

معهد جوته يختتم فعاليات مارس بعروض شباك الفن.. الجمعة

الخميس 21/مارس/2019 - 07:19 ص
معهد جوته
معهد جوته
طارق موسى
أعلن المعهد الألماني بالقاهرة "جوته" عن إقامة عـروض "شباك الفن"،مساء الجمعة المقبل، والتي يختتم بها فعاليات شهر مارس.

وأشار بيان للمعهد الألماني إلى أن أول فعاليات اليوم حفلة موسيقية لفرقة مصطفى رزق؛ وهو مغني وملحن وعازف لآلة العود من موالید إدفو أسوان، نشأ وتربي في تلك المنطقة الغنیة بأشكال متعددة من التراث الموسیقي والشعري الشفاهي والمعماري.

ويتميز مصطفي رزق طريقة خاصة في الغناء فلحن أغاني يمتزج فیها التراثي الشعبي بالموسیقى الشرقیة، وقدم هذه التجربة من خلال فرقة الونسة التي أسسها عام ١٩٩٨، واستمر رزق في اسنكتشاف أشكال الموسيقي المختلفة حتى عام ٢٠١٤، الذي صدر فيه البومه الأول "باب اللوق"، واتخذ منه طريقًا جديدأ لتقديم موسيقى البلوز والجاز بشكل مصري، معاصر وجديد.

وأضاف المعهد في بيانه أن الفعالية الثانية "أسوْد" هي عرض حكي مسرحي، لفرقة "عكس عكاس" للفنون والمسرح؛ حيث 6 فتيات تتفاوت أعمارهن وتختلف تجاربهن الحياتية، لكن تتشاركن الظروف التي تتعرض لها الفتاة المصرية في حياتها اليومية، تتشاركن سماع التعليقات أينما ذهبن؛ في بيت الزوجية، في بيت العائلة، في العمل، في الطريق، في جلسات الصالونات، عند مصفف الشعر، في الجامعة وفي وسائل المواصلات.

"أسوْد" هو نتاج تجربة إخراجية فريدة تم بنائها على مجموعة من جلسات المشاركة الوجدانية بين بطلات العرض للخوض في رحلة نحو استكشاف الذات والغير والحياة اليومية كفتاة مصرية. وفرقة "عكس عكاس" فرقة مسرحية مُستقلة بدأت في الإسكندرية في مارس ٢٠١١.

يذكر أن المشاريع الفنية المشاركة تم اختيارها من قبل لجنة تحكيم مستقلة. وضمت لجنة تحكيم الدورة الحالية: هالة جلال، وسلوى محمد علي، وسيد محمود.

و"شباك الفن" هو برنامج يقوم على أساس المشاركة، حيث يشارك المتقدمون من الفنانات والفنانين بأعمالهم الفنية في تشكيل جزء من البرنامج الثقافي لمعهد جوته، بينما يوفر المعهد قاعة العرض، والمتطلبات التقنية، ويقوم بالدعاية اللازمة للعرض المقدم.

والبرنامج مفتوح لجميع المجالات الفنية: الموسيقى والمسرح والرقص والأفلام والفنون البصرية والأدب؛ وسوف يُفتح باب التقديم للدورة المقبلة في يوليو القادم.

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