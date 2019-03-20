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فن

محمد عبدالحافظ يتحدث عن والده اسماعيل عبد الحافظ فى ذكراه

الأربعاء 20/مارس/2019 - 05:58 م
الفنان محمد عبد الحافظ
الفنان محمد عبد الحافظ
سمر سعد
يحل اليوم الاربعاء الفنان محمد اسماعيل عبدالحافظ ضيفا على برنامج كلام وسط البلد على راديو مصر وذلك من الرابعة عصرا وحتى السادسة مساء.

يتحدث عبد الحافظ عن والده المخرج الكبير اسماعيل عبد الحافظ والملقب بمخرج الشعب و مخرج أهم الروائع الدرامية ويتحدث عن أهم الذكريات الجميلة مع والده وكيف كانت علاقته بكبار المؤلفين والفنانين.

البرنامج تقديم نسرين عكاشة وزياد على والإعداد حسام الزلال ونورهان الحملاوى ورئيس التحرير محمد شاهين.

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