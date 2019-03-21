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ثقافة

الأوبرا تحتفل بعيد الأم على مسرح معهد الموسيقى العربية اليوم

الخميس 21/مارس/2019 - 05:17 ص
الأوبرا
الأوبرا
طارق موسى
تنظم دار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الأم؛ حفلا لطلاب فصول كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد وذلك في الثامنة مساء اليوم الخميس على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن برنامج الحفل الذي يقوده المايسترو محمد عبد الستار مختارات من الأعمال التي تحتفي بهذه المناسبة، إلى جانب عدد من المؤلفات الوطنية منها: "حيوا العلم، البداية، تعظيم سلام، علمونا في مدرستنا، ست الحبايب، أم العيال، أحن قلب، المدن يا نور جديد، أمي ثم أمي، تعرف تتكلم بلدي، مصر يا أم الدنيا، فيها حاجة حلوة، يا شباب آن الأوان وحبيبتي يا مصر".

ويشارك في أداء هذه الأغاني كل من: أحمد فريد، أحمد السواحلي، زياد، كرمة، مازن، أسماء الدسوقي، ولاء عبد الرحمن، أحمد الهواري، ماجدي الحسيني، كلارا، لوجي، لقاء، زينة، عمرو الحسيني، هبة، جومانا، أحمد محمود، نوران، غادة، أمانى سمير".

جدير بالذكر أن "مركز تنمية المواهب" يهدف إلى الارتقاء بالتذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، كما يقوم بالتدريس به مجموعة من الأساتذة الأكاديميين المؤهلين لاكتشاف المواهب وصقلها واعتاد إقامة حفلات للدارسين في نهاية كل دورة دراسية؛ تشجيعا لهم على التميز وتقديرا لجهدهم خلال الفصل الدراسي بالإضافة إلى المشاركة في المناسبات المختلفة التي تحتفل بها دار الأوبرا المصرية.

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