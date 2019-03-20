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محافظات

مدير أوقاف القاهرة: من أراد السعادة في الدنيا والآخرة فعليه ببر الوالدين

الأربعاء 20/مارس/2019 - 05:54 م
احتفال محافظة القاهرة
احتفال محافظة القاهرة بالأمهات المثاليات
عبدالعزيز جمال عدسة / اشرف العمدة
شكر الشيخ خالد صلاح وكيل أوقاف القاهرة ، كل من يساهم في رسم البهجة على كل فقير و مسكين ومحتاج ، مستشهدا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لأن يمشي أحدكم في حاجة أخيه خير له من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرا".

وأكد أن الله سبحانه وتعالى مدح وكرم الوالدين في آيات عديدة ، قال تعالى :" وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا" ، وقوله تعالى :" ووصينا الإنسان بوالديه حسنا".

وأوضح أن الله سبحانه وتعالى قارن شكره بشكر الوالدين ، في قوله تعالى :" أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير" ، مؤكدا :" من اراد السعادة في الدنيا و في الاخرة فعليه ببر الوالدين فهو يساوي أجر المجاهد في سبيل الله".

جاء ذلك خلال الحفل الذي تقيمه مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة لتكريم الأمهات المثاليات عن المحافظة ، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ونوابه الأربعة وعز فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة.
مدير أوقاف القاهرة: من أراد السعادة في الدنيا والآخرة فعليه ببر الوالدين
مدير أوقاف القاهرة: من أراد السعادة في الدنيا والآخرة فعليه ببر الوالدين
مدير أوقاف القاهرة: من أراد السعادة في الدنيا والآخرة فعليه ببر الوالدين
مدير أوقاف القاهرة: من أراد السعادة في الدنيا والآخرة فعليه ببر الوالدين
مدير أوقاف القاهرة: من أراد السعادة في الدنيا والآخرة فعليه ببر الوالدين
مدير أوقاف القاهرة: من أراد السعادة في الدنيا والآخرة فعليه ببر الوالدين
مدير أوقاف القاهرة: من أراد السعادة في الدنيا والآخرة فعليه ببر الوالدين

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