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تعليم

كلية التمريض بجامعة المنصورة تحتفل بـ عيد الأم

الأربعاء 20/مارس/2019 - 06:01 م
صدى البلد
همت الحسينى
نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكلية التمريض بجامعة المنصورة بالتعاون مع رعاية الشباب احتفالية بعيد الام والذي يتزامن مع عيد السعادة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس الجامعة والدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وريادة الدكتور امينة النمر عميد الكلية واشراف الدكتور وفاء فتحي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضورضيوف الجامعة من الوفد الروماني.

كما تم تكريم نخبة من الامهات المثاليات من اعضاء هيئة التدريس بالاقسام العلمية المختلفة ومن الاداريين والعمال ومن امهات الطلاب المثاليات ورواد التمريض من مستشفيات الجامعة وتقديم الهدايا وصاحب الحفل افطار جماعي لكل مجتمع الكلية.

وأكدت "النمر"، أن الأم هي نعمة من نعم الله تعالى علينا ولقد أوصانا بها في كتابه الكريم، فالأم هي من أعظم المشاعر الإنسانية فهي رمز للعطاء والصدق والتضحية، وهي التي ترشدنا إلى طريق الصواب وتأخذ بيدنا إلى طريق النجاح، وتساهم في تقدم المجتمع وتطوره.

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