الحل في اختيار المذيع.. خبراء الإعلام يضعون البنود الواجب توافرها لضبط المشهد الإعلامي

الأخطاء الموجودة علي المشهد كبيرة وتستحق النظر فيها.

العالم :

إختيار الاعلامي الغير مؤهل هو الأساس في ظهور مشهد عبثي



أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارا بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



وكثيرًا ما نادى خبراء الإعلام بلائحة جزاءات توقف التجاوزات التى تحدث على بعض المنصات الإعلامية ، ولكن عقب صدور هذة اللائحة رأى البعض انها قد تعوق حرية الإعلامي ، فيما رأى الجانب الأخر ان الجزاءات هى عقد وعلى من يعمل فى الإعلام تحمل جزاءات هذا العقد بينه وبين الجهات المنظمة.



وسواء ان كان هناك إتفاق على اللائحة او لم يتم الاتفاق فلا شك، ان المشهد الإعلامي في حاجة لضبط من خلال وضع بنود تحجم حجم الأخطاء الموجودة، وكان لخبراء إلاعلام راي في ذلك الامر.



واكد الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، ان المشهد الإعلامي بشكل عام يحتاج لمزيد من الضبط، مؤكدًا ان الأخطاء الموجودة علي المشهد كبيرة وتستحق النظر فيها.



وأضاف المرسي في تصريحات لصدى البلد، ان هناك عددا من النقاط الواجب توافرها لضبط المشهد الإعلامي وتتمثل في الاتي: اولا، وقف القنوات الفضائية التي تستخدم ساعات العرض في برامج مؤجرة، مشيرًا انها اصبحت موجودة وتؤثر بشكل كبير علي المشهد الإعلامي في مصر، ذلك بالإضافة الي وجود آلية لاختيار المؤهلين للظهور علي الشاشات بعيد عن" الشللية" الموجودة في قنوات" تحت السلم" .



وتابع، ان ثاني الامور هو ضبط اللغة الإعلامية بشكل عام، والبعد عن الألفاظ التي لا تناسب الإعلام، ذلك فضلًا عن معاقبه الإعلامي اذا تجاوز في حق الغير.



ومن جانبه، اكد الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، ان الإعلام يحتاج لعنصرين أساسيين لضبط المشهد الإعلامي في مصر وهما الاعلامي وضيوف البرامج.



وتابع العالم في تصريحات لصدى البلد، ان هناك إعلاميين يعتمدون علي ظهور ضيوف لتصفية الحسابات وهو امر غير مقبول في اي مشهد إعلامي، مؤكدًا انة مع معاقبة الاعلامي بالفصل او بالغرامة في حال تعرضة لاي شخص والحبس ان تعمد التكرار



وتابع، ان إختيار الاعلامي غير المؤهل من قبل القنوات هو الأساس في ظهور مشهد عبثي علي الشاشات، مشيرًا ان الإعلامي اذا كان علي قدر من الخبرة للظهور علي الشاشة لن نحتاج لقوانين لظبطة، ولكن الامر يعود لبعض الفضائيات التي لا تختار المذيع المناسب للظهور علي شاشتها.