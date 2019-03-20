عميد حقوق القاهرة: أؤيد عودة مجلس الشيوخ بشرط تحديد اختصاصاته

أكد الدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، على تأييده للتعديلات الدستورية المقترحة بعد حضوره أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية.



وأوضح السنوسي، في تصريح خاص لـ"صدي البلد" انه يؤيد انشاء مجلس للشيوح المقترح انشاءه في التعديلات الدستورية ولكن بشرط تحديد اختصاصات فعاله له كمجلس النواب الحالي والا يكون دوره قاصرا علي الدراسات والأبحاث غير الفعاله.



وتابع صبري، انه يؤيد التعديلات المقترحه الأخرى من مد مدة الرئاسة إلى 6 سنوات مؤكدا ان دستور 2014 به تقييد كبير لصلاحية رئيس الجمهورية.



وانطلقت اليوم، الأربعاء، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، على دستور 2014، والمتعلقة بمد مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، وإنشاء مجلس الشيوخ .



وتضمنت التعديلات الدستورية المحالة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المواد التالية : تعديل المادة "102" ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، وتعديل المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.



وتضم أيضا تعديل المادة "160" ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه، تعديل المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، وتعديل المادة "190" ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.



كما تضم تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وتعديل المادة "189" ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وتعديل المادة "200" ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.



تعديل المادة "204" ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت، وتعديل المادة "234" ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد، وتعديل المادتين "234،244" يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة.