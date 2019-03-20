تأييد بالإجماع لتعديل الدستور خلال الحوار المجتمعي للمجلس المصري الأوروبي..أبو العينين: الدساتير ليست أبدية.. والسيسي قدم الكثير للبلد ونحن جميعا متمسكون به.. سرور: 4 سنوات لا تكفي لتنفيذ خطة الرئيس

الرئيس السيسي قدم كثيرا للبلد ونحن جميعا متمسكون به

الدستور الحالى لا يعكس رؤية مصر وفلسفتها فى التفكير الحضاري

دساتير العالم ليست أبدية.. ومصر كانت على شفا حرب في 2011

مصر نجحت بفضل قياداتها الحكيمة في تحقيق انجازات كبرى ومشروعات قومية



أؤيد تعديل الدستور وزيارة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان

4 سنوات لا تكفي رئيس الجمهورية لتنفيذ خطته

الدساتير التي توضع وقت الثورات لا تضع حلولا دائمة تكفل مسيرة الدول

النائب محمد شعبان :

التعديلات الدستورية لتصحيح أخطاء غير مقصودة في دستور 2014

النائب على بدر: