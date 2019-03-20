تأييد بالإجماع لتعديل الدستور خلال الحوار المجتمعي للمجلس المصري الأوروبي..أبو العينين: الدساتير ليست أبدية.. والسيسي قدم الكثير للبلد ونحن جميعا متمسكون به.. سرور: 4 سنوات لا تكفي لتنفيذ خطة الرئيس

خلال الحوار المجتمعي للمجلس المصري الأوروبي
أبو العينين:
الرئيس السيسي قدم كثيرا للبلد ونحن جميعا متمسكون به
الدستور الحالى لا يعكس رؤية مصر وفلسفتها فى التفكير الحضاري
دساتير العالم ليست أبدية.. ومصر كانت على شفا حرب في 2011
مصر نجحت بفضل قياداتها الحكيمة في تحقيق انجازات كبرى ومشروعات قومية
فتحي سرور:
أؤيد تعديل الدستور وزيارة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان
4 سنوات لا تكفي رئيس الجمهورية لتنفيذ خطته
الدساتير التي توضع وقت الثورات لا تضع حلولا دائمة تكفل مسيرة الدول
النائب محمد شعبان:
أبو العينين:
الرئيس السيسي قدم كثيرا للبلد ونحن جميعا متمسكون به
الدستور الحالى لا يعكس رؤية مصر وفلسفتها فى التفكير الحضاري
دساتير العالم ليست أبدية.. ومصر كانت على شفا حرب في 2011
مصر نجحت بفضل قياداتها الحكيمة في تحقيق انجازات كبرى ومشروعات قومية
فتحي سرور:
أؤيد تعديل الدستور وزيارة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان
4 سنوات لا تكفي رئيس الجمهورية لتنفيذ خطته
الدساتير التي توضع وقت الثورات لا تضع حلولا دائمة تكفل مسيرة الدول
النائب محمد شعبان:
التعديلات الدستورية لتصحيح أخطاء غير مقصودة في دستور 2014
النائب على بدر:
النائب على بدر:
أؤيد التعديلات الدستورية وزيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان
أيد المشاركون في جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، التي نظمها مجلس الأعمال المصري الأوروبي، برئاسة محمد أبو العينين، اليوم الأربعاء، بالإجماع ضرورة إجراء تعديلات على الدستور القائم، لصالح مصر وشعبها، مؤكدين أنها جاءت لتتواكب مع التغيرات التي تشهدها الدولة المصرية.
حضر جلسة الحوار المجتمعي، الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس النواب الأسبق، وعدد من القيادات السياسية والقانونية والبرلمانية والحزبية.
وفي مستهل كلمته وجه محمد أبو العينين، التحية لأعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بالتعديلات الدستورية، إن الاجتماع تشاركي تشاوري لمصلحة مصر قائم على الرؤى والحجج، لبناء مجتمع ديمقراطي حر يشارك فيه المستثمرون ورجال الأعمال والمجتمع المدني.
وأشار إلى أن الدساتير في العالم ليست أبدية، كما أن مصر بعد 2011 كانت على شفا حرب أهلية وكان لابد وقتها أن نبدأ بالدستور، فيما أكد على أن دستور ٢٠١٤ كان عملا عظيما لا يمكن لأحد أن ينكره، ، وشدد على أهمية التعديلات الدستورية وفي مقدمتها ما يتعلق بمدة الرئاسة ليتناسب مع خطط الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح مصر"، مستشهدا بالتعديلات الدستورية التي شهدها عدد من دول العالم، مؤكدا على أن الدساتير ليست أبدية.
وتابع: "الجميع تحدث عن المدد ولكن التعديلات لها مغزى كبير جدا، منها تمثيل العامل والفلاح والشباب، وتخصيص نسبة 25% من المقاعد للمرأة في البرلمان، وهذه الفلسفة تؤكد للعالم أننا نمتلك تفكيرا حضاريا".
قال أبو العينين، إنه لا توجد شخصنة في عملية تعديل الدستور، وأن الرئيس السيسي قدم الكثير للبلد ونحن جميعا متمسكون به، مضيفا: "مصر نجحت بفضل قياداتها الحكيمة في تحقيق العديد من الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى".
من جانبه أيد الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس النواب الأسبق، مقترحات تعديل الدستور، منتقدًا اختزال البعض للتعديلات في المدة الرئاسية فقط، مؤكدا أن الدساتير التي توضع وقت الثورات تعالج أوضاعا معينة، ولكنها لا تضع الحلول الدائمة التي تكفل مسيرة الدول.
وأشار "سرور" إلى أن مقترحات التعديل الدستوري الأخير لا تمس الحقوق والحريات بأي إنقاص، حيث إن الإرادة السياسية لابد أن تكون مدعمة للحقوق والحريات، معربا عن اطمئنانه لمشروعية الدستور السياسية كون أن التعديلات تخلو من التطرق لباب الحقوق والحريات.
وأضاف أن التعديلات الدستورية الحالية تحل بدورها مشكلات طرأت بعد دستور 2014، حيث تأكد أن مدة 4 سنوات لا تكفي لرئيس الجمهورية لتنفيذ خططه، والبعض يقول المدة في الدستور الأمريكي للرئيس 4 سنوات وهنا لا يجب المقارنة، فالولايات المتحدة الأمريكية ليست مثل مصر، والنظام السياسي المصري هو النظام المختلط الذي يجمع بين الرئاسي والبرلماني، وهو نظام فرنسي وموجود في عدد كبير من الدول الأوروبية.
وقال "سرور" إن إطالة مدة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات أمر حتمي وليس جوازيا، لأنه "يجب تمكين الرئيس من إنجاز خطته".
وأوضح أن "وجود مدتين للرئيس هو ضمان واضح للمعارضين، مشددا على أن رئيس الجمهورية الحالي يحظى بثقة شعبية كبيرة وقاد ثورة وجاء بمشروعية ثورة 30 يونيو عام 2013.
وطالب سرور بزيادة، توكيلات النواب لترشيح رئيس الجمهورية بأكثر من 20 نائبا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتوافر مع الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي له أغلبية كاسحة ولااقول الإجماع".
وأعلن سرور تأييده لعودة مجلس الشيوخ لأن به خبرات كبيرة من مختلف الفئات بالمجتمع، مشيرا إلى أن عودة مجلس الشورى بمسمى مجلس الشيوخ يتطلب إنقاص عدد أعضاء النواب كي لا تكون المسألة صعبة.
وأكد سرور أنه مع تمثيل المرأة، بنسبة أكبر، فهي الأكثر حماسا والتزاما بالحضور، وهذا هو نتاج تجربتي كنائب لمدة ٤ دورات.
وأضاف أن التعديلات الدستورية حافظت على فترة الرئاسة والمقررة لفترتين، مشيرًا إلى أن الإشكالية تكمن في مدة هذه الفترة، والتي يرجح أن يتم زيادة نصابها.
وتحدث أعضاء مجلس النواب على بدر ومحمد شعبان شيمكو وبسنت فهمي، مؤكدين تأييدهم التام للتعديلات الدستورية، وأهميتها سواء بالنسبة لزيادة مدة الرئاسية أو تمثيل المرأة بنسبة 25% في البرلمان.
وقال النائب محمد شعبان إن "هذه التعديلات جاء لتصحيح أخطاء غير مقصودة في دستور 2014"، مؤكدا أن مدة 4 سنوات غير كافية لمنصب الرئيس.
أيد المشاركون في جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، التي نظمها مجلس الأعمال المصري الأوروبي، برئاسة محمد أبو العينين، اليوم الأربعاء، بالإجماع ضرورة إجراء تعديلات على الدستور القائم، لصالح مصر وشعبها، مؤكدين أنها جاءت لتتواكب مع التغيرات التي تشهدها الدولة المصرية.
حضر جلسة الحوار المجتمعي، الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس النواب الأسبق، وعدد من القيادات السياسية والقانونية والبرلمانية والحزبية.
وفي مستهل كلمته وجه محمد أبو العينين، التحية لأعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بالتعديلات الدستورية، إن الاجتماع تشاركي تشاوري لمصلحة مصر قائم على الرؤى والحجج، لبناء مجتمع ديمقراطي حر يشارك فيه المستثمرون ورجال الأعمال والمجتمع المدني.
وأشار إلى أن الدساتير في العالم ليست أبدية، كما أن مصر بعد 2011 كانت على شفا حرب أهلية وكان لابد وقتها أن نبدأ بالدستور، فيما أكد على أن دستور ٢٠١٤ كان عملا عظيما لا يمكن لأحد أن ينكره، ، وشدد على أهمية التعديلات الدستورية وفي مقدمتها ما يتعلق بمدة الرئاسة ليتناسب مع خطط الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح مصر"، مستشهدا بالتعديلات الدستورية التي شهدها عدد من دول العالم، مؤكدا على أن الدساتير ليست أبدية.
وتابع: "الجميع تحدث عن المدد ولكن التعديلات لها مغزى كبير جدا، منها تمثيل العامل والفلاح والشباب، وتخصيص نسبة 25% من المقاعد للمرأة في البرلمان، وهذه الفلسفة تؤكد للعالم أننا نمتلك تفكيرا حضاريا".
قال أبو العينين، إنه لا توجد شخصنة في عملية تعديل الدستور، وأن الرئيس السيسي قدم الكثير للبلد ونحن جميعا متمسكون به، مضيفا: "مصر نجحت بفضل قياداتها الحكيمة في تحقيق العديد من الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى".
من جانبه أيد الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس النواب الأسبق، مقترحات تعديل الدستور، منتقدًا اختزال البعض للتعديلات في المدة الرئاسية فقط، مؤكدا أن الدساتير التي توضع وقت الثورات تعالج أوضاعا معينة، ولكنها لا تضع الحلول الدائمة التي تكفل مسيرة الدول.
وأشار "سرور" إلى أن مقترحات التعديل الدستوري الأخير لا تمس الحقوق والحريات بأي إنقاص، حيث إن الإرادة السياسية لابد أن تكون مدعمة للحقوق والحريات، معربا عن اطمئنانه لمشروعية الدستور السياسية كون أن التعديلات تخلو من التطرق لباب الحقوق والحريات.
وأضاف أن التعديلات الدستورية الحالية تحل بدورها مشكلات طرأت بعد دستور 2014، حيث تأكد أن مدة 4 سنوات لا تكفي لرئيس الجمهورية لتنفيذ خططه، والبعض يقول المدة في الدستور الأمريكي للرئيس 4 سنوات وهنا لا يجب المقارنة، فالولايات المتحدة الأمريكية ليست مثل مصر، والنظام السياسي المصري هو النظام المختلط الذي يجمع بين الرئاسي والبرلماني، وهو نظام فرنسي وموجود في عدد كبير من الدول الأوروبية.
وقال "سرور" إن إطالة مدة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات أمر حتمي وليس جوازيا، لأنه "يجب تمكين الرئيس من إنجاز خطته".
وأوضح أن "وجود مدتين للرئيس هو ضمان واضح للمعارضين، مشددا على أن رئيس الجمهورية الحالي يحظى بثقة شعبية كبيرة وقاد ثورة وجاء بمشروعية ثورة 30 يونيو عام 2013.
وطالب سرور بزيادة، توكيلات النواب لترشيح رئيس الجمهورية بأكثر من 20 نائبا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتوافر مع الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي له أغلبية كاسحة ولااقول الإجماع".
وأعلن سرور تأييده لعودة مجلس الشيوخ لأن به خبرات كبيرة من مختلف الفئات بالمجتمع، مشيرا إلى أن عودة مجلس الشورى بمسمى مجلس الشيوخ يتطلب إنقاص عدد أعضاء النواب كي لا تكون المسألة صعبة.
وأكد سرور أنه مع تمثيل المرأة، بنسبة أكبر، فهي الأكثر حماسا والتزاما بالحضور، وهذا هو نتاج تجربتي كنائب لمدة ٤ دورات.
وأضاف أن التعديلات الدستورية حافظت على فترة الرئاسة والمقررة لفترتين، مشيرًا إلى أن الإشكالية تكمن في مدة هذه الفترة، والتي يرجح أن يتم زيادة نصابها.
وتحدث أعضاء مجلس النواب على بدر ومحمد شعبان شيمكو وبسنت فهمي، مؤكدين تأييدهم التام للتعديلات الدستورية، وأهميتها سواء بالنسبة لزيادة مدة الرئاسية أو تمثيل المرأة بنسبة 25% في البرلمان.
وقال النائب محمد شعبان إن "هذه التعديلات جاء لتصحيح أخطاء غير مقصودة في دستور 2014"، مؤكدا أن مدة 4 سنوات غير كافية لمنصب الرئيس.