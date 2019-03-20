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رياضة

ليفربول يوجه رسالة خاصة لـ محمد صلاح فى اليوم العالمي للسعادة

الأربعاء 20/مارس/2019 - 05:47 م
محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير
حرص نادي ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم المنتخب على الاحتفال بـ اليوم العالمي للسعادة اليوم حيث نشر صورة للفرعون المصري وهو ويضحك

ونشر الحساب الرسمي للنادى على موقع " تويتر " صوره للنجم المصري و علق :" البعض ينشر السعادة أينما ذهب، والبعض الآخر يخلفها وراءه متى ذهب. "

كان محمد صلاح، غاب عن التسجيل في آخر 4 مباريات خاضها مع ليفربول، أمام مانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون وبيرنلي.

ويأتي صلاح في المركز الثاني بقائمة هدافي البريميرليج هذا الموسم برصيد 17 هدفًا، خلف سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الذي سجل 18 هدفًا حتى الآن.
ليفربول يوجه رسالة خاصة لـ محمد صلاح فى اليوم العالمي للسعادة

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