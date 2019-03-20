محترف المصري البورسعيدى يرحب بارتداء تيشيرت الزمالك

أكد الفلسطيني محمد صالح، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي،" أن الجهاز الفني للنادي المصري يتعامل بشكل إحترافي، والكابتن إيهاب جلال مدرب محترف ويتعامل بحرفية".



أضاف صالح في تصريحات لبرنامج "سوبر سبورت" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب أبو مرخية، " محمود وادي لاعب مجتهد، وحاول تسجيل هدف بهذه الطريقة في أكثر من مره، ولكن في النهاية سجله بقميص المصري وهناك وقت يحتاج فيه وادى للتسجيل؛ لأنه وعد شقيقه نادر الذي يعاني من ازمة صحية بالتسجيل.



وتابع، أنه يسعى لتقديم المزيد مع فريق المصري وإسعاد شعب بورسعيد، الذي استقبله أحسن إستقبال ورحب به واعتبره لاعب في صفوفهم منذ فترة طويلة على حد تعبيره.



وأشار صالح الى أن الروح بين اللاعبين ومرحه، والجماعية في الأداء موجوده، والجميع لديه طموح لتقديم المزيد والصعود أكثر على سلم الترتيب، لتثبيت الأقدام في المربع الذهبي.



ورد صالح علي سؤال حول إمكانية ارتداء قميص الزمالك قائلًا "أتشرف بحمل قميص الزمالك".



وعن هدف وادي في مرمى سموحه قال صالح:"فرحتي بتسجيل هدف وادي لا تُوصف، وخصوصًا فى هذا اليوم لأنه وعد شقيقه المصاب نادر بتسجيل هدف.



ووجه صالح رسالة شكر للدائرة الإعلامية بالنادي المصري، على وقوفهم معنا في كل تمرين وكل ماتش وتوثيقهم لكل لحظة.