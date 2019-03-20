محمد صلاح يزين قائمة التشكيل المثالي لـ البريميرليج

اختارت شبكة سكاي سبورت الإنجليزية الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب على رأس التشكيل المثالي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" .

وضم التشكيل الأمثل كلا من:



إليسون حارس مرمى



وفي الدفاع فان دايك وبولي وربرتسون وبيهورتي



وفي الوسط محمد صلاح وبوجبا وسيجرسون وسترلينج



وفي الهجوم هازارد وسيرجو أجويرو.



وجاء الاختيار على حسب أرقام ومستوى اللاعبين طوال الموسم؛ حيث سجل صلاح 17 هدفا في البطولة حتى الجولة 31 من المسابقة.

