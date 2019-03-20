ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

أطباء مستشفى النوبارية ينقذون 10 عمال زراعيين من تسمم حاد.. صور

الأربعاء 20/مارس/2019 - 07:10 م
إنقاذ 10 اشخاص من
إنقاذ 10 اشخاص من الموت بمستشفى النوبارية
جمالات الدمنهورى
أنقذ أطباء المستشفى العام بالنوبارية 10 أشخاص من الموت إثر إصابتهم بحالة تسمم فسفورى بسبب استنشاقهم لرش مبيد حشرى بمزرعة المقتربين بقرية صلاح العبد.  

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من قسم شرطة غرب النوبارية يفيد بوصول 10 أشخاص من عمال المزارع  للمستشفى العام مصابين بحالة تسمم بسبب استنشاق رش مبيدات بإحدى المزارع.

وبالإنتقال والفحص والمعاينة تبين أن المذكورين يعملون بمزرعة المقتربين بقرية صلاح العبد بدائرة القسم وأثناء عملهم استنشقوا رش مبيد حشرى مما تسبب فى اصابتهم بحالة تسمم.  

المصابون هم كل من :" هشام على نافع ٣٥ سنة و جمعة محمد على ٣٣ سنة وحمد جمال عبد الرازق ٢٥ سنة وأحمد رمضان محمد ٢٥ سنة من حوش عيسى وسعيد زيدان ٢٧ سنة من رشيد والسيد خالد السيد 18 سنة من توفيق الحكيم ومحيي سعيد محيي 46 سنه من المنصوره ومحمد انور عبد العاطي 19سنة من توفيق الحكيم ورضا اسماعيل عبد العال 24 سنه من توفيق الحكيم".

وقام مدير المستشفي الدكتور أسامة  عبد الواحد المغواري والفريق المتواجد بقسم الطوارئ وقسم العناية المركزة وقسم الجراحة  بالتعامل مع الحالات المصابة  فور وصولهم لمستشفى النوباريه وتم حجزهم في القسم الداخلي 24 ساعة تحت الملاحظة.
أطباء مستشفى النوبارية ينقذون 10 عمال زراعيين من تسمم حاد.. صور
أطباء مستشفى النوبارية ينقذون 10 عمال زراعيين من تسمم حاد.. صور
أطباء مستشفى النوبارية ينقذون 10 عمال زراعيين من تسمم حاد.. صور
أطباء مستشفى النوبارية ينقذون 10 عمال زراعيين من تسمم حاد.. صور
أطباء مستشفى النوبارية ينقذون 10 عمال زراعيين من تسمم حاد.. صور
أطباء مستشفى النوبارية ينقذون 10 عمال زراعيين من تسمم حاد.. صور
أطباء مستشفى النوبارية ينقذون 10 عمال زراعيين من تسمم حاد.. صور

ترشيحاتنا

بسبب طلب إجازة.. شيخ معهد أزهري بالإسماعيلية يصيب عاملا بـ 30 غرزة في وجهه

ميدو: كل ما يشغلني هو إثبات براءتي أمام جماهير الوحدة

رئيس النواب في أولى جلسات حوار التعديلات: الدستور ليس صنما أو تعاليم منزلة

أهم بنود قانون التعامل مع متعاطي المخدرات من العاملين بالدولة

طرد زعيم الإخوان راشد الغنوشي من مدينة بن قردان التونسية

أبو العينين: دساتير العالم ليست أبدية.. ومصر كانت على شفا حرب في 2011

طيران الإمارات تعلن زيادة الرحلات الجوية بين دبي والقاهرة

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

تعرف على مواجهات دور الثمانية في الكونفيدرالية ومواعيد المباريات.. فيديو

حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب يثير قلق مسئولي الفريقين

غدا.. مؤتمر صحفي للأهلي بمقر النادي في الجزيرة بحضور الخطيب

العروس.. هانم في الكوشة زمان.. وراقصة الفرح الآن | نوستالجيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات السياحية من أوكرانيا.. صور

وزير الزراعة يدعو المواطنين لقضاء عيدي الربيع والأم في حديقة الأورمان.. صور

فيديو

مصانع الغزل والنسيج قنبلة موقوتة بالغربية .. فيديو وصور
بث مباشر.. قرعة الكونفدرالية و دوري أبطال أفريقيا الآن
فيديو جراف.. أبرز المعلومات عن امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية
شاهد .. برومو فيلم Once Upon a Time in Hollywood ليوناردو دي كابريو
حسين الجسمي يطرح أغنية أمي بمناسبة عيد الأم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟