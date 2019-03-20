أطباء مستشفى النوبارية ينقذون 10 عمال زراعيين من تسمم حاد.. صور

أنقذ أطباء المستشفى العام بالنوبارية 10 أشخاص من الموت إثر إصابتهم بحالة تسمم فسفورى بسبب استنشاقهم لرش مبيد حشرى بمزرعة المقتربين بقرية صلاح العبد.



كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من قسم شرطة غرب النوبارية يفيد بوصول 10 أشخاص من عمال المزارع للمستشفى العام مصابين بحالة تسمم بسبب استنشاق رش مبيدات بإحدى المزارع.



وبالإنتقال والفحص والمعاينة تبين أن المذكورين يعملون بمزرعة المقتربين بقرية صلاح العبد بدائرة القسم وأثناء عملهم استنشقوا رش مبيد حشرى مما تسبب فى اصابتهم بحالة تسمم.



المصابون هم كل من :" هشام على نافع ٣٥ سنة و جمعة محمد على ٣٣ سنة وحمد جمال عبد الرازق ٢٥ سنة وأحمد رمضان محمد ٢٥ سنة من حوش عيسى وسعيد زيدان ٢٧ سنة من رشيد والسيد خالد السيد 18 سنة من توفيق الحكيم ومحيي سعيد محيي 46 سنه من المنصوره ومحمد انور عبد العاطي 19سنة من توفيق الحكيم ورضا اسماعيل عبد العال 24 سنه من توفيق الحكيم".



وقام مدير المستشفي الدكتور أسامة عبد الواحد المغواري والفريق المتواجد بقسم الطوارئ وقسم العناية المركزة وقسم الجراحة بالتعامل مع الحالات المصابة فور وصولهم لمستشفى النوباريه وتم حجزهم في القسم الداخلي 24 ساعة تحت الملاحظة.