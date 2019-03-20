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استشاري أمراض نساء يستعرض 5 مخاطر على الفتيات من الختان

الأربعاء 20/مارس/2019 - 06:00 م
أرشيفية
أرشيفية
خالد محيي الدين
قال الدكتور أحمد عارف، استشاري أمراض النساء والتوليد، إن جريمة ختان الإناث تعد تشويها، وتهتك الأعضاء التناسلية للفتاة، مشيرا إلى أن تلك العملية تقوم على قطع جزء من الأعضاء التناسلية والتي تضر بصحة الصغيرات.

ونوه "عارف" خلال مداخلة هاتفية علي فضائية "دي إم سي"، إلى أن تلك العملية في الأغلب ما تتم بدون مخدر أو "بنج"، وتسبب بألم كبير للفتاة جسديا ونفسيا، حيث وقعت الكثير من حالات الوفاة، بسبب قطع أحد الشرايين الذي ينتج عنه نزيف حاد، مؤكدا أن تلك العملية تظل في ذاكرة الفتاة وتؤثر عليها بعد الزواج.

واستطرد أن ختان الإناث قد يؤثر على عمليات الإنجاب، بتسببها في العقم نتيجة لذلك التهتك.

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