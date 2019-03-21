بمناسبة عيدها.. أمهات السينما بين الطيبة والشر.. حنينة ومغلوبة على أمرها مع ماما نونا وآمال زايد.. وشريرة مع ماري منيب وزينات صدقي

الأم على الشاشة "حنينة" و"مغلوبة على أمرها" و"شرسة وجبارة"

"تحية كاريوكا" و"شادية" و"فاتن حمامة" ضمن القائمة

صورة الأم الشيطان فى السينما بين مارى منيب وزينات صدقى



اشتهرت أمينة رزق بلقب أم السينما، اعتبرها الكثيرون مثالًا حيًا للحزن، لدرجة إطلاق اسمها على كل من يبكون كثيرًا، رغم عدم زواجها أو انجابها الا انها برعت في تجسيد دور الأم، فقدمت الدور بتلقائية شديدة، ومن ابرز أعمالها الجنة تحت قدميها، السقا مات، قنديل أم هاشم، لك يوم يا ظالم، دعاء الكروان، الشموع السوداء، بداية ونهاية.



الأم الحنينة



تعتبر فردوس محمد من اشهر الامهات التى قدمت هذا الدور بحنية ودفء، وطيبتها التي ترسم ملامح وجهها، فقدمت دور الأم والمربية، مثل ابن النيل، و الأفوكاتو مديحة، و هذا هو الحب.



الأم المغلوبة على أمرها



قدمت الفنانة آمال زايد دور الأم المغلوبة على أمرها، خاصة فى فيلم "بين القصرين" والتى اصبحت من خلاله علامة مسجلة بإسمها في التاريخ، فمن منا يستطيع نسيان "أمينة" في ثلاثية نجيب محفوظ، أو دور الأم في الفيلم الشهير "شيء من الخوف"، أو خان الخليلي وعفريت مراتى.



الأم الأكثر مرحا



الفنانة القديرة كريمة مختار، هى أول ممثلة تقوم بدور الأم المرحة والأكثر اضحاكا، مثل دور "ماما نونة" امام النجم يحيي الفخرانى، كما نجد أن النجمة الكبيرة قد قدمت الدور خلال العديد من الأفلام الكوميدية، مثل يارب ولد ورجل فقد عقله والحفيد.



الأم الحكيمة



قدمت الفنانة الراحلة عزيزة حلمى دور الام الهادئة الحكيمة، التى دائما ما تسخدم العقل عندما تدخل في حياة أبنائها، ورغم انها لم تقدم دور البطولة المطلقة الا انها جسدت شخصية الأم بحرفية كبيرة، فظهرت فى هذه الشخصية من خلال افلام الذل والفتى الشرير وقاتل ماقتلش حد.



وهناك نوعية أخرى قدمتها السينما عن الأم التى تحمل صفات سلبية ومنها :



حماتى ملاك



وهو انتاج 1959، وبطولة اسماعيل يس وامال فريد ويوسف فخر الدين. ونجد الأم هنا "مارى منيب" تحاول زرع الشك بداخل ابنتها تجاه زوجها، وتحرضها على الطلاق.



الحموات الفاتنات





بطولة كمال الشناوي وكريمان واسماعيل يس وعبد السلام النابلسي. وفيه نجد الام كوثر هانم "ماري منيب" وسعاد هانم "ميمي شكيب" بالفعل "خرابين بيوت"، فعندما تحضران إلى منزل ابنائهما، يشعلان الحرب بين الزوج سمير ابن كوثر هانم والزوجة نبيلة ابنة سعاد هانم، ويصبح المنزل جحيما لا يطاق من كثرة المشاجرات، وفى النهاية يتفق الزوجان على رحيل الأمهات حتى يعود الهدوء لحياتهما الزوجية.



الشقة من حق الزوجة



إنتاج 1985، وبطولة محمود عبد العزيز ومعالي زايد. وفيه نجد الأم نازلى "نعيمة الصغير" تشجع ابنتها كريمة على التمرد امام زوجها سمير، وطلب الطلاق منه بغرض الحصول على الشقة، وبالفعل تنجح الام فى افساد العلاقة بين الزوجين ويتم الطلاق ويبدأ النزاع حول ملكية الشقة، وفى النهاية يعود الزوجان لبعضهما وتتخلص الزوجة من سيطرة والدتها.



إسماعيل يس فى الأسطول



وهو إنتاج 1957، وبطولة اسماعيل يس وزهرة العلا وعبد الوارث عسر. وفيه نرى الأم "زينات صدقي" ترفض زواج ابنتها من ابن عمها، الذى تحبه كثيرا، وتحاول بشتى الطرق أن تزوجها من رجل كبير في السن وثري ومتزوج مرتين.



حب لا يرى الشمس



وهو بطولة فريد شوقي ومحمود عبد العزيز. وفيه نرى الأم "نجلاء فتحي" التى تبيع طفلها قبل انجابه، بغرض المال، حتى تكفل اسرتها المكونة من امها المريضة واختها الصغرى، وعندما تستيقظ عاطفة الامومة لديها، تجد ان ابنها مات.

اهتمت السينما بتقديم صورة الأم، ورغم ان الكثيرات من الفنانات قدمن هذا الدور، الا انه بقى محصورًا في عدد قليل من الممثلات، اللاتي برعن فيه، فعلى سبيل المثال، تحية كاريوكا في "أم العروسة"، شادية في "لا تسألني من أنا"، فاتن حمامة في "يوم حلو ويوم مر"، هدى سلطان في "عودة الابن الضال"، عقيلة راتب فى "عائلة زيزى" و"ايام وليالى"، ومديحة يسرى فى "الخطايا"، ودولت ابيض فى "المراهقات"، وعلوية جميل فى "طريق الامل"، وكما شهدت السينما صورة مختلفة من الأمومة وتحديدا الأم الشريرة وفى هذا التقرير نستعرض النجمات اللاتي اصبحن "ماركة مسجلة" فى السينما المصرية فى احتفالها بعيد الام.