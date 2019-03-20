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حوادث

العثور على دانة مدفع من مخلفات الحرب في بحيرة المنزلة..صور

الأربعاء 20/مارس/2019 - 07:06 م
صدى البلد
همت الحسينى
عثر القائمون بأعمال تكريك وتطهير بحيرة المنزلة بمنطقة الجمالية بمحافظة الدقهلية اليوم على "دانة" من مخلفات الحرب.

وقال مصدر أمني أنه أثناء قيام الكراكات باعمال تطهير بحيرة المنزلة بمنطقة الجمالية تم العثور على دانة مدفع من مخلفات الحرب.

وأضاف المصدر الى انه تم إخطار الأجهزة الأمنية والجيش الثاني الميداني فور العثور عليها للتعامل معها واتخاذ الاجراءات اللازمه
العثور على دانة مدفع من مخلفات الحرب في بحيرة المنزلة..صور
العثور على دانة مدفع من مخلفات الحرب في بحيرة المنزلة..صور

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