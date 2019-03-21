تشريعية النواب تستمع لآراء رجال القضاء حول تعديلات الدستور اليوم

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ستستأنف جلسات الاستماع حول التعديلات الدستورية في تمام الساعة الـ 11 صباح اليوم الخميس.



وأوضح عبد العال -خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة أمس الأربعاء- أن اللجنة ستستمع اليوم لرجال القضاء في جلسة صباحية، والمجالس القومية والنقابات في جلسة مسائية، قبل أن ينعقد المجلس في جلساته العامة المعتادة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، وسيتم بعدها استئناف جلسات الحوار المجتمعي الأربعاء القادم للاستماع إلى رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها.



وتابع عبد العال أنه يلي ذلك الاستماع إلى رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية في جلسة صباحية يوم الخميس، كما ستكون جلسة يوم الخميس المسائية مخصصة للشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني المصري.



وأشار عبد العال إلى أن جلسة أمس شهدت ملاحظات قيمة من ممثلي الأزهر الشريف والكنسية والجامعات ورجال الصحافة والإعلام، وستكون مقترحاتهم تحت بصر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.