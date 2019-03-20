الرئيس السيسي يبحث جهود الدولة في تطوير قطاع الأعمال العام وإعادة هيكلة الشركات .. ويطالب بحسن إدارة الأصول وصون المال العام

الرئيس السيسي:

يشدد على مواصلة تطوير شركات قطاع الأعمال العام وفقًا للخطة الزمنية المقررة

يطالب بحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة بهدف دعم الاقتصاد الوطني

يوجه بالقيام بالدراسات والإجراءات اللازمة للتغلب على التحديات التي تواجه عددًا من الشركات

يطالب بالاهتمام وتأهيل العنصر البشري والاستفادة من الطاقة البشرية وتحسين بيئة العمل



وزير قطاع الأعمال العام:

تحديث الآلات والمعدات وتوحيد وميكنة إجراءات العمل في شركات قطاع الغزل والنسيج

تطوير إستراتيجيات التسويق لزيادة الطاقات الإنتاجية والتوسع في المنتجات والأسواق الجديدة



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بمشاركة الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وعدد من مسؤولي وزارة قطاع الأعمال العام.



وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير قطاع الأعمال العام استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لتطوير شركات القطاع وسبل النهوض بها، لاسيما شركات قطاع الغزل والنسيج، وذلك من خلال عدد من المحاور، من بينها تحديث الآلات والمعدات، وتوحيد وميكنة إجراءات العمل، وتطوير استراتيجيات التسويق، بهدف زيادة الطاقات الإنتاجية والعمل على التوسع في المنتجات والأسواق الجديدة، محليًا وعالميًا.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وفقًا للخطة الزمنية المقررة، لاسيما القطاعات الصناعية الواعدة مثل قطاع الغزل والنسيج، مشددًا على أهمية قطاع الأعمال العام بأصوله العديدة والمتنوعة في المساهمة في التنمية الشاملة، في ظل ضوابط أساسية هي صون المال العام، وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة، وبهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق فوائد ملموسة لصالح المواطنين.



كما وجه الرئيس بالقيام بالدراسات والإجراءات اللازمة للتغلب على التحديات التي تواجه عددًا من شركات قطاع الأعمال العام، سعيًا لاستكمال تطوير تلك الشركات في إطار إعادة الهيكلة المخطط لها، مشددًا على أهمية تأهيل العنصر البشري والاستفادة من الطاقة البشرية من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.