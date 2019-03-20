أغنية جديدة عن تاريخ وكفاح الوفد برعاية سري الدين

انتهت البروفات المبدئية لأغنية وطنية جديدة تتناول ثورة 1919 وما بثته من قيم ومبادئ وطنية عظيمة، تمهيدا لإطلاقها خلال حفل مئوية ثورة 1919 التي يقيمها حزب الوفد يوم 22 مارس الحالي في احتفال كبير برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وحضور عدد كبير من الشخصيات العامة وقيادات حزب الوفد.



وكشف الدكتور هاني سري الدين عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن الأغنية التي يغنيها الفنان مدحت صالح، كتب كلماتها الشاعر الكبير جمال بخيت، ولحنها محمد ضياء، تستلهم مبادئ الوطنية المصرية، وفكرة الوحدة الوطنية، والتضحية، التي رسختها ثورة 1919.



وقال سرى الدين فى بيان صحفى له إن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وافق على مقترحاته الخاصة ببعض الأنشطة ضمن أنشطة الإحتفال بمئوية ثورة 1919 وقيام الوفد، والتي تضمنت ضرورة تقديم أغنية وطنية باسم الوفد.



وأضاف أنه يهدي الأغنية إلى جميع الوفديين والمصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية، مشيرا إلى أن المصريين جيلا بعد آخر ينهلون من قيم كفاح المصريين ضد الاستعمار.



وأشار إلى أن الفن هو أفضل وسيلة لتخليد الأحداث التاريخية العظيمة، موضحا أن مرور مئة عام على قيام ثورة 1919، يمثل ميلادا حقيقيا للقومية المصرية.



وقال إن القيم العظيمة التي أنتجتها الثورة العظيمة وكفاح سعد زغلول لتحقيق مبادئ الحرية والإستقلال تبقى مدى الدهر نموذجا يحتذى ، معبرا عن قدرة المصريين على مقاومة أعتى القوى والاصطفاف في مواجهة الأخطار الخارجية.

