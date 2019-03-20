العبسي تهنئ المرأة المصرية بمناسبة عيد الأم..وتؤكد: ستظل رمزا للعطاء والتضحية

هنأت الدكتورة منال العبسي رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، ورئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، الأمهات بمناسبة الاحتفال بـ"عيد الأم"، مؤكدة بأن الأم تحتل مكانة كبيرة داخل الأسرة المصرية، لما تقدمه من تضحيات وجهد في تربية الأسرة والحفاظ علي نشأتها متماسكة، بجانب مساندتها ووقوفها بجوار زوجها في العمل وإعانته علي تحمل مشاقات الحياة، مشيرة ان الأم المصرية هي عصب الحياة لدي الاسرة والمجتمع.



وقالت العبسي فى بيان صحفى لها أن الأمومة شعور رائع وهبه من الله للمرأة لتكريمها في الدنيا والآخرة، والتأكيد علي ان دخول الجنة مرتبط بطاعة الوالدين، مؤكدة بأن الأم تعطي بلا مقابل وتمنح بلا شروط، ولذا فهي عصب المجتمع وهي سر نجاحه وتقدمه.



وأوضحت العبسي أن المصريين القدماء هم أول من احتفلوا بعيد الأم المقدسة، لإهتمامهم واعتزازهم بطاعة الوالدين ، مضيفة أن للفراعنة العديد من التماثيل والرسومات المنحوتة بالمعابد المصرية القديمة، والتى تحكي روايات عن تضحيات الأم المصرية من اجل اسرتها، وتروى قصص بطولاتها في تربية أبنائها وتقديمهم لخدمة وطنهم العظيمة مصر.



وأشارت العبسي إلى أن اهتمام القيادة السياسية بتكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء، يبرز أهمية دور المرأة المصرية في المجتمع، وكيف أن لوجود الأم في الحياة دفعة قوية من العطاء والبهجة ، خاصة وأنها تقدم أبناءها شهداء للحفاظ علي الوطن، مضيفه "ستظل الأم المصرية هي رمز العطاء والتضحية".

