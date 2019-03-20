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فن

آدم يقدم آسف يا أمى لصالح حملة أنت أقوى من المخدرات فى عيد الأم

الأربعاء 20/مارس/2019 - 07:10 م
أغنيته أسف يا أمى
أغنيته أسف يا أمى
سعيد فراج
يحتفل المطرب اللبنانى آدم، بطرح أغنيته الجديدة "آسف يا أمى" بمناسبة الإحتفالات بعيد الأم لصالح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الإجتماعى ؛ وذلك ضمن جهود الصندوق وخطته لمحاربة الإدمان.

والأغنية من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد الصاوى وتوزيع طارق عبد الجابر وإنتاج شركتى tools communication و radio one لصالح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان .. وتم تسجيل الأغنية ما بين استديوهات الصوت فى القاهرة ولبنان.

من جانبه أكد الفنان أدم على سعادته بالتجربة التى وصفها بالمختلفة خاصة وأنها تخاطب مشاعر المدمن تجاه والدته التى تتحمل أعباء ومصاعب وألام دخوله فى دوامة الإدمان.. مؤكدا على فخره لتقديم العمل ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات".

العمل فكرة محمود صالح مسئول المكتب الفنى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ؛ وأكد أدم على انه وافق على الفور على أداء الأغنية بمجرد عرضها عليه مؤكدا على جاهزيته فى أى وقت لتقديم عمل وطنى لمصر، إضافة لجودة الأغنية من ناحية الكلمات واللحن والتوزيع الموسيقى وهى العوامل الأهم فى صناعة العمل، حيث قدم الشاعر أحمد المالكى قصة مختلفة عن المعتاد فى مثل تلك الحالات ؛ وصاغ الملحن محمد الصاوى لحنا شرقيا يلامس الوجدان بمجرد سماعه ؛ بينما أبدع الموزع الموسيقى طارق عبد الجابر فى رسم صورة موسيقية كاملة الأركان لتوصيل الإحساس والرسالة من الأغنية.

كما قرر أدم التبرع بتقديم الأغنية بدون أى مقابل مادى وقام بتسجيل صوته فى أحد استديوهات الصوت بلبنان ؛ بينما تم تسجيل الموسيقى والألات والميكس والماستر تحت إدارة مهندس الصوت محمد جودة فى استديوهات التكامل بالقاهرة.

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