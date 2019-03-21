ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

المحافظين ينظم احتفالية لتكريم الأم المثالية.. اليوم

الخميس 21/مارس/2019 - 07:18 ص
حزب المحافظين
حزب المحافظين
معتز الخصوصي
تنظم لجنة المرأة بالتعاون مع لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، احتفالية اليوم بمناسبة عيد الأم، لتكريم عدد من الأمهات المثاليات إيمانًا من الحزب بدورها المجتمعي.

وأوضح شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية، أنه سيتم تكريم 12 أمًّا مثالية من العاملات ومن أمانات المحافظات، حيث إنهن قمن بواجبهن نحو أبنائهن، وقمن بتربيتهم وتعليمهم وترسيخ القيم والمبادئ لديهم، وأن لجنة العمال المركزية بالاشتراك مع لجنة المرأة بالحزب، وضعت أسسًا ومعايير لاختيار الأمهات المثاليات منهم الأم البديلة والمعيلة والعاملة وغيرها.

وأكدت داليا فكرى، رئيس لجنة المرأة، أن من واجبنا الاهتمام بالأمهات المصريات الذي عانين فى تربية اولادهم وضحو بعمرهم من أجل أن يخلقوا جيلاَ أفضل.

وأشارت «فكرى»، إلي أن تكريم الأم العاملة والأرملة والمعيلة وغيرهم، ليكن قدوة ومثل للآخرين وتتويجا لجهودهن ومثابرتهن من أجل تربية أبنائهن.

ترشيحاتنا

التحريات: خصومة على بيع أنابيب الغاز وراء إطلاق النار على 3 أشقاء بأبو النمرس

محافظ القاهرة: المرأة المصرية أصبحت محط أنظار العالم في عهد الرئيس

شاروبيم: الانتهاء من 58 مشروعا بتكلفة مليار و800 مليون جنيه

رئيس التشيك: تركيا حليف لداعش وليست عدوا له

كفاية كوبيات.. تعرف على الهدية المناسبة لكل أم في عيدها من برجها

احتفالية كبرى بمناسبة مئوية الوفد في قاعة المنار.. غدا

مضحك أم مثير للغضب؟.. طارق رمضان يحضر مؤتمر ضد «العنف ضد المرأة»

شرطة المسطحات تضبط 513 قضية في 24 ساعة

نواب البرلمان يحاصرون 3 وزراء بطلبات إحاطة.. حرمان الريف والصعيد من التموين بسبب الكهرباء.. وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة في شهر رمضان

أبو ريدة يجتمع بلاعبي المنتخب لتحفيزهم قبل السفر للنيجر

طبيبتان ومحام.. قصة كفاح الحاجة سهير الأم المثالية بالقاهرة ..فيديو

تقرير صادم يكشف استخدام الحكومة الأمريكية لصور مهاجرين وأطفال وأموات في أبحاث

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر إطلالة ميلانيا ترامب في أحدث ظهور لها ..صور

بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

محافظ القاهرة يقبل رأس الأم المثالية من ذوي القدرات الخاصة..شاهد

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

فيديو

هشام سليم: تجربة المخدرات سيئة واتخانقت كتير في حياتي ..فيديو
هشام سليم: علاقتي بوالدي كانت قائمة على الصراحة ..فيديو
مجلة نور تهدي منى الشاذلي صورة كرتونية على الهواء.. فيديو
منى الشاذلي تشيد بمجلة نور .. وتؤكد: هدية للأسر قبل الأطفال .. فيديو
هشام سليم: لو معايا 10 مليون دولار هبطل تمثيل وأقعد في البيت ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟