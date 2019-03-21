المحافظين ينظم احتفالية لتكريم الأم المثالية.. اليوم

تنظم لجنة المرأة بالتعاون مع لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، احتفالية اليوم بمناسبة عيد الأم، لتكريم عدد من الأمهات المثاليات إيمانًا من الحزب بدورها المجتمعي.





وأوضح شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية، أنه سيتم تكريم 12 أمًّا مثالية من العاملات ومن أمانات المحافظات، حيث إنهن قمن بواجبهن نحو أبنائهن، وقمن بتربيتهم وتعليمهم وترسيخ القيم والمبادئ لديهم، وأن لجنة العمال المركزية بالاشتراك مع لجنة المرأة بالحزب، وضعت أسسًا ومعايير لاختيار الأمهات المثاليات منهم الأم البديلة والمعيلة والعاملة وغيرها.





وأكدت داليا فكرى، رئيس لجنة المرأة، أن من واجبنا الاهتمام بالأمهات المصريات الذي عانين فى تربية اولادهم وضحو بعمرهم من أجل أن يخلقوا جيلاَ أفضل.





وأشارت «فكرى»، إلي أن تكريم الأم العاملة والأرملة والمعيلة وغيرهم، ليكن قدوة ومثل للآخرين وتتويجا لجهودهن ومثابرتهن من أجل تربية أبنائهن.