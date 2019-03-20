محافظ القليوبية: الأمم لا ترتقي إلا بالعلم والعلماء .. صور

وجه الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، بضرورة العمل والاستعداد بشكل جاد لتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار 2019 عاما للتعليم، وتكثيف الأنشطة والمبادرات التعليمية وتطوير المؤسسات المتعلقة بالتعليم بمختلف أرجاء المحافظة وإدارتها التعليمية ومدارسها.



جاء ذلك خلال افتتاح سيادته معرض الموهوبين والمبتكرين من طلاب المحافظة والمقام بمدرسة الشبان المسلمين ببنها ضمن فاعليات مبادرة بنها حلوة بينا والذي يضم مشروعات علمية وفنية قام باختراعها الطلاب كجانب من التدريب العملي.



حيث قدم المحافظ الشكر لجميع المشاركين من أبنائنا الطلاب والمعلمين الراعين لهم والقائمين على المشروعات وبدء سيادته بالتعرف على المشاريع المقدمة من الطلاب وسمع شرح الطلاب عن فكرة المشروع الخاص به والمعلم وكيفية مساعدته له وتبنيه المشروع.



وأكد المحافظ أن الأمم لا ترتقي إلا بالعلم والعلماء والعلماء هم ورثة الأنبياء، مضيفًا أن العلم يعد الآن من أولى أولويات الدولة والارتقاء بالبحث العلمي وتنمية العقول يعد هدفا استراتيجيا يجب أن نلتف حوله جميعا.



وأشاد المحافظ، في كلمته خلال الافتتاح بمبادرة (بنها حلوة بينا) تحت شعار (نبني مستقبلنا بأيدينا) بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال



وأشار إلى أن المبادرة تعتبر نموذج مضئ ومشرف للتعاون بين المجتمع وجميع أجهزة الإدارة التنفيذية بالدولة وبدعم من رجال الأعمال المخلصين فى مدينة بنها وأساتذة الجامعة ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية وجمعية الشبان المسلمين ووجهاز تنمية المشروعات.