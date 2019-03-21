احتفالية كبرى بمناسبة مئوية الوفد في قاعة المنار.. غدا

ينظم حزب الوفد إحتفالية كبرى بمناسبة مئوية ثورة 19 وتأسيس حزب الوفد غدا، الجمعة، فى قاعة المؤتمرات الكبري (المنارة) الساعة الخامسة مساء.





وتم إعداد فيلم تسجيلي وتاريخي لهذه المناسبة الوطنية الجليلة والمشرفة لجموع المصريين، وتم الاتفاق مع فرقة الموسيقي العربية للانضمام لبرنامج الحفل، كذلك التعاقد مع أحد كبار المطربين للمشاركة في الاحتفالية وسوف يلقي المستشار بهاء الدين أبــو شقة رئيس الحزب كلمة في بداية الاحتفال يحدد فيها الخط السياسي للحزب ورؤية الحزب المستقلبية للحياة السياسية والإقتصادية في مصر.



