البابا تواضروس ممازحا زوج تبرع بكليته لزوجته: أول مرة أشوف الحكاية دي

كرم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مجموعة من الأسر المسيحية تعبيرا عن الوفاء والمحبة والعطاء، قبل بداية اجتماعه الأسبوعي بكنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوى بالأنبا رويس بالعباسية.



وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني - في كلمة قصيرة خلال الاحتفال - أن جميع أمهاتنا مثاليات من أجل تعبهم ومحبتهم ومساهمتهم إلى جوار الأب في تنشئة الأطفال حتى يقدموا للمجتمع والكنيسة شخصيات صالحة ونافعة لأنفسهم ولوطنهم، لافتا إلى أن الأب والأم هما عماد أى مجتمع.



وقدم البابا تواضروس مجموعة من الهدايا للأسر التى تبرع أفرادها بالكلي في لمسة وفاء منهم تجاه أشقائهم وأبنائهم وأزواجهم، وداعب البابا تواضروس أحد الأزواج من الذين تبرعوا لزوجاتهم بالكلي وقال: "أول مرة أشوف الحكاية دي، أنت تستاهل هدية كبيرة".



يشارك في الاحتفالية الذي يسبق الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس مجموعة من أساقفة المجمع المقدس والأباء الكهنة والشمامسة والشعب.