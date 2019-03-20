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أخبار العالم

مسئول ليبي: ننتج 1.2 مليون برميل من النفط يوميا

الأربعاء 20/مارس/2019 - 07:08 م
ليبيا تنتج 1.2 مليون
ليبيا تنتج 1.2 مليون برميل يوميا من النفط
رويترز
قال فرج بومطاري وزير المالية في الحكومة الليبية، إن ليبيا تنتج 1.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام.

وأبلغ بومطاري الصحفيين عند تقديم موازنة 2019 اليوم الأربعاء،:"نتوقع زيادة في الأيام القادمة". ولم يقدم أي تفاصيل.

وأعاد البلد العضو في منظمة أوبك هذا الشهر فتح حقل الشرارة النفطي البالغ طاقته الانتاجية 315 ألف برميل يوميا، والذي كان أٌغلق في ديسمبر بعد أن سيطر عليه حراس حكوميون ورجال قبائل.

وقال مهندس بالحقل إن إنتاجه بلغ 270 ألف برميل يوميا أمس الثلاثاء.

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