بث مباشر.. قرعة الكونفدرالية و دوري أبطال أفريقيا الآن

يقدم موقع "صدى البلد" خدمة البث المباشر لمشاهدة قرعة دوري أبطال إفريقيا والتي تقام اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، ويمكن مشاهدة بث القرعة المزدوجة على قنوات "أون سبورت" الرياضية، و"بين سبورت" الإخبارية في تمام الساعة 7 مساءً.



وضمت قائمة الأندية المتأهلة لدور الثمانية بمسابقة دورى أبطال إفريقيا كلًا من: الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربين والأهلي المصري وشباب قسنطينة الجزائري، وصن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي وحورويا الغيني وسيمبا التنزاني.



ويعد الأهلي ممثل مصر الوحيد في قرعة دوري أبطال إفريقيا 2019، بعدما ودع الإسماعيلي من مرحلة المجموعات.





