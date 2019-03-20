محمد رمضان يقتنص المركز الأول على يوتيوب بـ فيروس

احتل الفنان محمد رمضان، المرتبة الأولى ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على "يوتيوب" من خلال أغنيته الجديدة "فيروس".



وحققت أغنية "فيرس" ما يقرب من 2.5 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر قناته الرسمية أمس الثلاثاء، لتحصل على المرتبة الأولى فى القائمة التى تضم أكثر 50 فيديو هم الأعلى مشاهدة فى مصر.



ويستعد رمضان لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة 29 مارس الجارى (أقوى حفلة في مصر) على أحد مسارح التجمع الخامس.



ووقع "الأسطورة"- قبل ساعات- عقد فيلم جديد مع المنتج سيف عريبي، ودون أن يُدل بأي تفاصيل عنه، ولكنه وعد جمهوره بمفاجأة يتم تقديمها للمرة الأولى في هذا العمل.